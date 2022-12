Alexis Sánchez comenzó la segunda parte de la temporada y lo hizo a lo grande. Este domingo el Niño Maravilla anotó un verdadero golazo en la derrota del Olympique de Marsella frente al Sassuolo en el primer amistoso..

El elenco del tocopillano eligió Marbella como el centro de operaciones para preparar la otra mitad del año, en el que están obligados a pelear en lo más alto de la Ligue 1. Y es que tras los fracasos a nivel internacional, al OM no le queda más que jugarse todo en el plano local.

Igor Tudor tiene claro que su puesto también está en riesgo si las cosas no funcionan, por lo que para el primer amistoso de la pequeña pretemporada, puso un equipo estelar. Salvo por las figuras que siguen en el Mundial de Qatar 2022 como Mattéo Guendouzi y Jordan Veretout, el resto fueron solo estelares.

Alexis Sánchez lideró el ataque y se hizo notar rápidamente, luego de ser el encargado de abrir el marcador frente al Sassuolo. Todo gracias a una tremenda jugada asociada con Nuno Tavares, uno de sus socios.

Cuando el reloj marcaba los 10' minutos de juego, el lateral desbordó por la banda izquierda y sacó un centro al área que encontraría al chileno.

Y tal como ocurrió en otras ocasiones, el 1,69 metros no fue impedimento para volar dentro de la cancha. Con un salto digno de Iván Zamorano, el Niño Maravilla logró meter un frentazo letal que significó el 1-0.

Eso sí, el gol de Alexis Sánchez no sirvió de mucho, ya que el Sassuolo logró dar vuelta el marcador en la agonía y así ganar por 2-3. No obstante, el Olympique de Marsella respira tranquilo al saber que el goleador chileno no pierde su olfato.

Revisa el golazo de Alexis Sánchez en amistoso del Marsella frente al Sassuolo