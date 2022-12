Alexis Sánchez ha tenido un verdadero renacer en su carrera luego de firmar con el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla fue una de las máximas figuras del plantel durante la primera parte de la temporada, destacando tanto en la Ligue 1 como en la UEFA Champions League.

El tocopillano dejó el Inter de Milán después de quedar al margen desde el arribo de Simone Inzaghi. Esto lo hizo desaparecer del mapa, viéndose obligado a buscar un nuevo destino, el que lo llevaría al equipo más grande de Francia.

Desde entonces, el chileno se hizo notar y se ganó una camiseta de titular de inmediato. A punta de goles, gambetas y sacrificio, se fue adueñando del puesto para pasar a transformarse en uno de los líderes dentro del camarín.

Así por lo menos lo revela el sitio Sport 10, donde detallaron que tras el regreso a los entrenamientos para la segunda rueda, Alexis Sánchez se consagró de manera unánime dentro del vestuario del Olympique de Marsella.

"Aunque esté alineado en un puesto que no necesariamente le gusta (el del número 9), Sánchez ha debutado con éxito en el OM. Decisivo en la Champions League, el internacional chileno sobre todo concluyó el partido de ida con un magnífico lanzamiento de falta ante el AS Monaco", explican de entrada.

Tras ello, explican cómo es que el Niño Maravilla tomó el mando del plantel. "Una bendición para el OM, que perdió a Arkadiusz Milik el verano pasado. Conforme van pasando las semanas, Alexis Sánchez parece más integrado en el sistema de juego de Igor Tudor".

"En el vestuario, el ex jugador del Arsenal puede conversar con los muchos jugadores hispanos, incluido Leonardo Balerdi, el defensa central argentino", agregan.

Es el propio zaguero trasandino quien semanas atrás en conversación con el sitio oficial del club explicó su aporte en la interna. "Es especial, pero también es una contribución muy positiva al equipo. Con él, sabes que tienes un as bajo la manga y quién sabe lo que puede hacer en el campo".

"Ya le he dicho que habla mucho pero cuando habla hay que aprovecharlo. Porque tiene mucha experiencia, conoce muy bien el fútbol y escuchándolo, tratando de entender los movimientos que hace para usar bien el balón pero también para que, cuando me encuentro contra un jugador de su calidad, me demuestre. a la altura", cerró en diálogo con Objectif Match.

¿Cuándo juega Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella?

El Olympique de Marsella está preparando la segunda parte de la temporada en Marbella, donde días atrás sumaron una dura y agónica derrota con el Sassuolo, encuentro en el que Alexis Sánchez se matriculó con un gol.

La mira de los Phocéens está puesta en el regreso de la Ligue 1, el que está pactado para el próximo jueves 29 de diciembre desde las 17:00 horas frente al Toulouse. Ubicados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, necesitan sumar de a tres como sea para volver a pelear el liderato, hoy en manos del PSG.