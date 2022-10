"Equipo que gana, repite", profesa el popular dicho futbolero, y así también lo entiende Igor Tudor. El DT croata de 44 años viajó el pasado miércoles 12 de octubre junto al Olympique de Marsella hasta Portugal para vencer 2-0 al Sporting de Lisboa por Champions League, con Alexis Sánchez titular, y tras ganar ahora repetirá formación ante el Paris Saint-Germain.

Este domingo 16 se jugará la edición número 86 del clásico francés, y ambos tienen dos objetivos muy importantes justo en frente. Los parisinos, en caso de ganar, se afirmarán como los líderes exclusivos de la tabla de posiciones, mientras que el Niño Maravilla y sus compañeros también necesitan el triunfo para alcanzar la cima e igualarlos. Por lo que se la jugarán toda.

Por eso, en la previa de la fecha 11 de la Ligue 1 -donde el plato fuerte es el duelo que volverá a encontrar a Sánchez y Lionel Messi frente a frente- L'equipe advierte que, salvo el lesionado Sead Kolasinac, todo el Marsella entrenó con normalidad este sábado.

Así, las dos victorias seguidas ante Sporting, que los volvieron a ilusionar con avanzar a octavos de Champions, llenan de confianza a Tudor en la previa del choque.

Con esto, el buen fútbol exhibido ante Sporting hará que el estratega oriundo de Split se incline por repetir formación. Así, saltará a la cancha del Parque de los Príncipes con el 3-4-2-1 compuesto de Pau López en el arco; Leonardo Balerdi, Eric Bailly y Chancel Mbemba en defensa; Nuno Tavares, Jordan Veretout, Valentin Rongier y Jonathan Clauss; Amine Harit y Mattéo Guendouzi en mediocampo; y Alexis Sánchez en delantera.

"Lo estamos haciendo muy bien, los chicos están positivos y confiados. Sabemos que será un partido difícil, pero el momento es muy bueno y queremos seguir así", lanzó Tudor en conferencia de prensa este viernes 14 de octubre recién pasado.

Con respecto a la formación del PSG todavía no se ha dado a conocer nada muy concreto, aunque también es probable que no cambie mucho con respecto a sus últimas presentaciones. Eso sí, la gran novedad es el retorno de Lionel Messi, que no ha podido estar por un problema muscular, pero tras superarlo está listo para volver a la acción.

