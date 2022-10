En un fin de semana cargado de clásicos en el fútbol europeo, la Ligue 1 también tendrá su partido estelar: este domingo, el París Saint-Germain recibirá la visita del Olympique de Marsella de Alexis Sánchez para animar un nuevo Le Classique.

El encuentro que se vivirá en el Parque de los Príncipes será fundamental para ambos elencos. El PSG marcha como líder con 26 unidades y puede estirar su ventaja, mientras que el Marsella marcha con 23 y un triunfo lo puede hacer alcanzar la cima.

Y uno que Lionel Messi no se perderá. El delantero argentino estuvo en duda durante esta semana por una molestia en el gemelo, pero este viernes finalmente se confirmó que estará disponible para los planes del técnico Christophe Galtier.

"Lionel hizo toda la sesión. Ya veremos el sábado por la mañana. Pero, a esta hora, Messi está operativo", comunicó el mismo entrenador durante la conferencia de prensa previa al clásico francés.

Messi viene de saltarse los dos últimos encuentros del elenco parisino: primero no formó parte del equipo que enfrentó al Reims en la Ligue 1 y más tarde no participó del partido ante el Benfica en la Champions League, ambos en donde el PSG no pudo triunfar.

Así, con sus estrellas disponibles, el PSG alista detalles para recibir este domingo a las 15:45 horas al Marsella. Ambos elencos animarán la edición número 86 del clásico francés, el que tiene un historial favorable para los parisinos con 33 triunfos.