La revista inglesa Four Four Two realizó una actualización de su ranking publicado en 2017 sobre los 100 mejores futbolistas de la historia, dejando a Lionel Messi como el mejor y ubicando, entre otras decisiones polémicas, a Cristiano Ronaldo por sobre Pelé. No hay chilenos.

No hay nada que genere más polémica en el mundo del fútbol que los famosos ranking sobre quién es el mejor de la historia. Y es que, como es imposible comparar distintas épocas y jugadores, siempre habrá gente que no esté de acuerdo. Sin embargo, el ranking que realizó la revista inglesa Four Four Two, sobre los 100 mejores de la historia, roza lo inverosimil.

Y es que, en una actualización del mismo ranking que habían realizado el 2017, los ingleses ubicaron a Lionel Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. Una decisión que puede tener sentido para algunos, aunque lo más polémico viene más atrás, ya que ubica, por ejemplo, a Pelé en el cuarto lugar y deja, por ejemplo, a Alfredo Di Stefano afuera de los 10 mejores.

Tras la Pulga se ubica Diego Maradona, seguido por Cristiano Ronaldo. Más atrás completando el Top Ten, se ubican Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario.

Una lista en la que se ubican varios jugadores sudamericanos, pero ningún chileno. Por ejemplo, en el puesto 12 está Alfredo Di Stefano, en el 14 está Zico, seguido de Garrincha en el 15. Romario, por su parte, es 18.

Además, se pueden encontrar nombres ilustres como Carlos Alberto (25°), Ronaldinho (26°), Socrates (29°), Didi (46°), Rivelino (47°), Nilton Santos (50°), Jairzinho (53°), Juan Alberto Schiaffino (56°), Daniel Passarella (58°), Omar Sívori (71°), Teófilo Cubillas (72°) o Dani Alves (73°), entre otros.

