Alexis Sánchez dejó una gran impresión luego de su paso en el Arsenal, por lo que el medio Four Four Two lo situó en un gran sitial en un ranking con los mejores sudamericanos que han pasado por la Premier League.

El paso de Alexis Sánchez por Arsenal fue fantástico. Mostró lo mejor de su fútbol y cautivó a todos en la Premier League, al nivel que Manchester United lo contrató como la gran figura, aunque no estuvo ni cerca del nivel mostrado en los Gunners.

Por eso es que no fue extraño que apareciera en un ranking de la revista inglesa Four Four Two, que indicó un listado con los 10 mejores futbolistas sudamericanos que han pasado por la Premier League. Y ahí el chileno tiene un nivel de privilegio.

El tocopillano aparece en el sexto puesto, un gran elogio si se considera la gran cantidad de jugadores de esta parte del mundo que han militado en la liga británica.

"Alexis Sánchez, el mejor jugador de todos los tiempos de Chile, llegó al Arsenal en 2014 y promediaría casi un gol cada dos partidos, encontrando la red 24 veces en 2016-17 para terminar como el tercer máximo goleador", señala la publicación

Agregan que "son sus deslumbrantes exhibiciones para los ‘Gunners’ las que le otorgan el sexto lugar en esta lista. Su etapa posterior en el Manchester United difícilmente podría haber contrastado más marcadamente".

El ranking lo encabeza el argentino Sergio Agüero, por ser un ídolo del Manchester City. Luego aparecen Luis Suárez (Liverpool), Fernandinho (Manchester City), Carlos Tevez (United, City y West Ham), Alisson Becker (Liverpool), Alexis, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson (Manchester City), Javier Mascherano (West HAm y Liverpool) y Antonio Valencia (Manchester United).