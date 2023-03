El Niño Maravilla afirmó que no le afectaban las críticas por su rendimiento en el cuadro italiano, donde los minutos de acción escasearon bastante con Simone Inzaghi en la banca. “A veces hay que ser como un elefante, boca chica y orejas grandes. Escuchar más y hablar menos”, afirmó el chileno.

Alexis Sánchez dispara contra su ex DT en el Inter: “¿Me diste 15 minutos o un partido para demostrar?”

Alexis Sánchez tiene recuerdos de dulces y agraz de su paso por el Inter de Milán en Italia. Si bien es cierto el chileno logró ganar tres títulos en su regreso al fútbol italiano, nunca pudo ganarse una camiseta 100% de titular, ni con Antonio Conte ni con Simone Inzaghi en la banca.

Sin embargo, fue con su segundo DT en el Inter donde su presencia en el once titular bajó violentamente, ya que de los 39 partidos que disputó en la temporada 2021-22 en apenas nueve de ellos fue desde el arranque.

En charla con TVN el chileno recordó lo que fue este paso de su carrera, afirmando que “yo estoy tranquilo, porque yo digo ‘a ver, tú me críticas, ¿pero me diste la oportunidad para demostrar? ¿Me diste 15 minutos o un partido para demostrar?’ Por eso yo estaba tranquilo. Yo siempre decía que soy como un león enjaulado”.

“Las críticas en su momento yo decía ‘hazme jugar, y si ahí lo hago mal critícame’. Ahí está bien, tienes razón, pero si me críticas y no puedo demostrar o por 15 minutos también es injusto, pero te pagan por demostrar”, agregó.

Sobre el final, el Niño Maravilla recordó un intercambio de palabras que tuvo con Simone Inzaghi. “Yo le dije a Inzaghi, ‘si no me haces jugar vamos a perder con el Milán. Míster vamos a perder’. Y pasó. Después no había nada más, a veces hay que ser como un elefante, boca chica y orejas grandes. Escuchar más y hablar menos”, concluyó.

El pasó de Alexis Sánchez por el Inter de Milán dejó un registro de 109 partidos jugados, con 20 goles y 20 asistencias. Con los Negriazules ganó una Serie A, una Supercopa de Italia y una Copa Italia.