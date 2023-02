Alexis Sánchez mantiene contacto con los jugadores de su ex Inter de Milán, donde salió en busca del protagonismo que encontró en el Olympique de Marsella. Según contó el mismo AS70, el plantel nerazzurro lo felicita por su presente en el OM y no entienden por qué los dejaron partir.

Alexis Sánchez revela: "Mis ex compañeros en Inter todavía no entienden mi salida"

Alexis Sánchez disfruta y sonríe con su gran presente en el Olympique de Marsella. Tras su salida del Internazionale Milano el chileno agarró un nuevo aire en el cuadro francés y es figura en el equipo dirigido por Igor Tudor pese a la función de centrodelantero en la que ha manifestado varias veces sentirse un poco solo.

Nueve goles en Ligue 1 desde su llegada y 1569 minutos sobre el terreno de juego, 212’ en Copa de Francia con dos tantos y 419’ y también dos tantos por Champions League desde su llegada al Marsella es el saldo de AS70 hasta ahora.

Pero el Niño Maravilla aún recuerda con cariño su difícil paso por Inter de Milán y el plantel nerazzuri tampoco olvida al delantero chileno. Incluso lo felicitan por su gran presente en el OM.

En conversación con Sky Sport, Alexis Sánchez comentó: “¿si podría seguir siendo útil en el Inter? Mis ex compañeros en el Inter me dijeron esto: que todavía no entienden mi despedida, pero yo quería jugar y el fútbol es así”.

Alexis Sentencia que “agradezco a toda la gente del Inter por su cariño, incluso en el vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador. Ahora estoy feliz aquí en Olympique de Marsella y quiero seguir aquí. Algunos de mis ex compañeros todavía me escriben, me dicen: bravo, Niño”.

El próximo compromiso de Alexis y el Marsella está pactado para este domingo 26 de febrero contra el Paris Saint-Germain. El duelo es “seis puntos” entre el puntero PSG y el OM segundo a la caza del liderato.