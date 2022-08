Alexis Sánchez puso fin al misterio sobre su futuro y ya es oficialmente jugador del Olympique de Marsella. El Niño Maravilla tuvo su presentación durante la tarde del miércoles y entrena con el plantel con miras a su debut en la Ligue 1.

El arribo del tocopillano al gigante francés tuvo de todo. Apenas se bajó del avión, se puso la camiseta y fue a compartir con los hinchas. Tras ello llegó la revisión médica, la firma y la conferencia de prensa, para luego sumarse a las prácticas con su nuevo club.

Todo esto quedó registrado por las cámaras del Olympique de Marsella, que en un seguimiento especial abordó el lado más íntimo de Alexis Sánchez. En una entrevista, el delantero chileno explicó por qué firmó ahí. "Me dijeron que el club era de los que tiene más historia. De la ciudad me he enterado poco, pero sé que es linda. Me gusta que hay mar", reconoció.

La llegada del Niño Maravilla desató la locura en los hinchas de los Phocéens, algo que dejó encantado al goleador. "Agradecer a la afición por la presentación, fue muy lindo, muy fanático. Espero hacer lo mismo en el campo de juego".

Alexis Sánchez será el segundo chileno en vestir la camiseta del Olympique de Marsella tras Mauricio Isla, con el que habló de lo que le esperaba en Francia. "Me contó que estuvo feliz en la ciudad y con el equipo, me lo contó hace un tiempo atrás".

Consultado por lo que le aportará al Marsella, el tocopillano sorprendió. "Alegría. Lo que quiero hacer acá, siempre en mi carrera me ha gustado ganar cosas y dejar un título acá sería lindo en lo personal".

Además, valoró el alza que ha tenido la Ligue 1 en los últimos años. "Está subiendo mucho el nivel, es una de las cuatro o cinco ligas más vistas del mundo. La gente la está siguiendo más y espero traer un aporte".

En esa misma línea, no escondió sus ganas de saltar lo antes posible a la cancha. "Me han contado que es algo hermoso (el estadio), que la afición te vuelve loco. Estoy ansioso de entrar al campo para ver a la gente alentando".

La explicación del "Niño Maravilla" y su idolatría por el Fenómeno Ronaldo

Alexis Sánchez no solo habló de lo que espera del Olympique de Marsella en Francia, sino que también recordó los años en los que volvía loco a todo Chile. Con la camiseta de Cobreloa, el tocopillano se ganó el respeto de todos y también el apodo que lo ha acompañado en su carrera.

Recordando el paso por los Loínos, el delantero detalló el motivo detrás de su popular seudónimo. "Viene de cuando estaba en Cobreloa, tenía como 15 o 16 años. Era un niño y hacía maravillas con el balón que otros no hacían, con la corta edad que tenía".

Pero eso no fue lo único, ya que también habló de los ídolos que tuvo cuando pequeño. Ahí, dos históricos de nuestro país se ganan su amor. "Cuando era más pequeño estaba (Iván) Zamorano y (Marcelo) Salas, son un ejemplo para los jóvenes y para todo Chile".

Aunque quien le robó el corazón al Niño Maravilla es otro que también lo hizo con el resto del mundo. "Me gustaba mucho el Fenómeno Ronaldo. Un jugador como él era único", cerró.

Alexis Sánchez va por su nueva aventura en el Olympique de Marsella y espera recuperar ese nivel que lo hizo ser una de las máximas figuras del fútbol mundial. En Francia, tendrá todo para hacerlo, por lo que solo depende de él para conseguirlo.