AC Milan vs Inter | Ver EN VIVO ONLINE y por TV al equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la semifinal de ida de Copa Italia

Inter de Milán de Sánchez y Vidal volverá a la acción este martes cuando visite al AC Milan en San Siro en una nueva versión del Derby della Madonnina. Ambos elencos se medirán por la ida de las semifinales de la Copa Italia.

Partidazo que, sin embargo, no tendrá buenas noticias para los nacionales, ya que según informa Tuttosport, Inzaghi realizará cambios a su once estelar y dejará a Alexis Sánchez y Arturo Vidal fuera. El Maravilla no logró convencer a su técnico en el duelo ante Genoa y le cederá su lugar a Lautaro Martínez, similar caso con Vidal que, si bien venía siendo titular en todos los duelos de Copa Italia, el King ha estado con un rol más secundario esta temporada y nuevamente tendrá que conformarse con ser alternativa en el clásico.

El último antecedente entre ambos elencos fue el pasado 5 de febrero, donde en el marco de la jornada 24 de la Serie A, el Milan logró revertir el marcador en solo tres minutos y se llevó el triunfo sobre los lombardos por 2-1 con gran actuación de Olivier Giroud, autor de los dos goles del cuadro rossonero a los 75’ y 78’ del encuentro. El gol interista fue obra de Ivan Perisic (38’).

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Inter?

AC Milan vs Inter juegan este martes 1 de marzo a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al AC Milan vs Inter?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al AC Milan vs Inter?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.