Una jornada triste vivió el pueblo colocolino este domingo. Colo Colo se despidió del título de campeón luego de caer por 2-0 ante Unión Española en un Monumental repleto. De esta forma, deberán pelear solo por quedar segundos en el torneo, para así clasificar a la fase de grupos de Libertadores.

El equipo de Gustavo Quinteros jugó muy mal. Fueron un fantasma de lo que venían mostrando en las fechas anteriores, cuando se ilusionaron con una remontada épica al final del torneo. Casi no se crearon ocasiones de gol y los hispanos, las pocas que tuvieron, las concretaron.

Vidal carga contra Borghi por sus comentarios en el partido de Colo Colo

Y ese ambiente negativo, ya durante el partido se pudo apreciar. Al menos así lo demostró Arturo Vidal, quien, durante el segundo tiempo, cuando Colo Colo igualaba ante Unión y Cobresal vencía por 1-0 a Universidad de Chile, lanzó un ácido comentario en su Twitch contra los encargados de la transmisión de TNT Sports.

El King se enfocó particularmente en Claudio Borghi, quien recalcó en varias oportunidades que, con esa combinación de resultados, además del momentáneo empate de Huachipato ante Ñublense, los mineros se transformaban en campeones del torneo.

“Ah ¿Vas a seguir Bichi? Vas a seguir pesado“, señaló el King en su canal. Siempre tirando la mala. Siempre le tira, no sé por qué lo hace”, agregó. “La verdad que no lo escucho mucho, no cacho que h*** habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras h****”, recalcó.

No es la primera vez que Vidal y Borghi se han repasado públicamente. Hace un tiempo, el ex DT de la Selección Chilena criticó al volante del Athletico Paranaense por sus críticas a Jorge Sampaoli tras su salida del Flamengo. Pese al histórico problema que tiene con el casildense, el Bichi cargó contra el King.

“Las denuncias se hacen cuando te va bien y te va mal, no solo cuando te va mal. Y si él tenía ese pensamiento, tuvo muchos lugares como para decirlo antes. Creo que (las declaraciones de Vidal) están fuera de lugar”, señaló en ese momento Borghi.

Por su parte Vidal, en el mismo Twitch, hace un tiempo fue consultado por la relación que tiene con Claudio Borghi. “Nada que opinar de él, de verdad que nada… No existe”, demostrando que el Bautizazo pegó fuerte en la relación entre ambos.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024. Aunque está por verse si lo hará en Brasil o en Argentina.

¿Cuántos títulos ganaron juntos Arturo Vidal y Claudio Borghi en Colo Colo?

Juntos, Claudio Borghi y Arturo Vidal ganaron tres títulos con Colo Colo. Se coronaron en el Apertura y Clausura 2006, además del Apertura 2007. Tras ello, el volante fue vendido al Bayer Leverkusen. Además, Vidal y Borghi sumaron juntos la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en ese 2006.

