Unión Española advierte a Colo Colo: "No queremos ser la guinda de la torta"

Colo Colo no quiere dejar de soñar en grande y este fin de semana sale a dar un paso clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El Cacique enfrenta a Unión Española con la obligación de ganar para meterle presión a Cobresal, que a la misma hora buscará lo propio ante Universidad de Chile.

La penúltima fecha del torneo encuentra a los Hispanos con un panorama complicado. Sin opciones de copas internacional ni el riesgo de caer al descenso, el equipo de Independencia llega a dar la pelea ante un rival lleno de hambre de gloria.

Sin embargo, pese a esto Ronald Fuentes confía en dar el gran golpe. En la previa del encuentro, el técnico adelantó lo que ocurrirá en la cancha del Monumental, algo que también fue tema.

Unión Española avisa a Colo Colo para la “final”

Unión Española no se asusta con Colo Colo y confía en ir a dar la pelea en el Campeonato Nacional. Ronald Fuentes habló en conferencia de prensa y abordó el duelo con el Cacique, al que su plantel llega herido tras caer goleado por 4 a 0 con Unión La Calera.

“El grupo está bien, no hay inconvenientes con ellos. Hay molestia por el resultado del otro día en relación con lo que habíamos entrenado, pero hemos trabajado para hacer un buen partido”, explicó el estratega del Rojo.

Tras ello, Ronald Fuentes se refirió a la lucha por el título, dejándole una advertencia a Colo Colo. “No sé si amargarles la fiesta, pero no queremos ser la guinda de la torta y vamos a tratar de rescatar puntos”.

El técnico recalcó que Unión Española quiere ser el verdugo del Cacique. “Hace rato que no sumamos de a tres, sabiendo lo difícil que puede ser, pero siempre hacemos buenos partidos contra Colo Colo”.

“Estamos con ganas de hacer un buen partido. La segunda rueda ha sido muy mala y queremos ser juez de la definición, seremos decidores del torneo por nosotros y volver a sumar ojalá”, añadió.

Ronald Fuentes también tuvo palabras para el Monumental, que está en plenos trabajos de recuperación tras los últimos conciertos. “Es imposible que la cancha quede en buenas condiciones, ninguna del mundo va a quedar bien tras un recital. La cancha nos va a afectar a los dos, a lo mejor esto les puede jugar en contra e intentaremos sacar provecho de esta circunstancia”.

Finalmente el DT aseguró que Unión Española no se relaja pese a no pelear por nada en la recta final. “Si fuera así, hemos estado de vacaciones todo el semestre. Somos un plantel profesional, estamos ligados a esta institución hasta el último día que nos toque estar. No hemos salido de vacaciones o que nos hayamos relajado, hemos trabajado como corresponde para hacerle daño a Colo Colo. Tenemos ganas de jugar este partido”, cerró.

¿Logrará Colo Colo ser campeón del torneo? ¿Logrará Colo Colo ser campeón del torneo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Unión Española con Colo Colo?

Unión Española visita a Colo Colo en la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023. El duelo está programado para este domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas.

¿Cuáles son los números de Ronald Fuentes en Unión Española esta temporada?

En lo que va de temporada, Ronald Fuentes ha dirigido un total de 31 partidos al mando de Unión Española. En ellos cosecha 10 triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.