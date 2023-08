Lo que es cierto es que, con el pasar de los años, Arturo Vidal se ha ido devaluando en el fútbol. El King, una vez que dejó Europa, dejó atrás una fase exitosísima de su carrera, donde sumó 19 títulos. Y eso ha hecho mella en sus arcas financieras.

Mauricio Israel, en el programa Círculo Central, dijo que el King estaba sufriendo graves problemas económicos. El futbolista lo desmintió aquella vez y también esta semana, luego de confirmar que venderá el predio donde está instalado el haras Il Campione, ubicado en la región del Maule.

Según explicó en su cuenta de Twitch, el criadero de caballos no lo vende por necesidades económicas sino por el desinterés que siente por la crianza. “El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho tenerlo, tener y criar mis caballos (…) Me siguen gustando, pero de qué me sirve tener una crianza si nos los veo”, apuntó.

Los consejos de Felicevich

La Tercera reveló, este jueves, que cercanos a Arturo Vidal han comentado que su relación con Fernando Felicevich lo ha ayudado a evitar la quiebra. Es más, los consejos financieros del representante, a quien el King ve como “su padre en el fútbol”, le evitan la ruina financiera.

El diario indica que “el agente cautelaría los dineros a través de fondos de inversión, preferentemente en el extranjero, de los que Vidal recibe las ganancias. Así no toca el capital. El mismo representante le ha recomendado desprenderse de los activos que le generan grandes costos e invertir en instrumentos financieros rentables y sin riesgo, como depósitos a plazo”.

Es más, el diario explica que el jugador se ha desprendido de varios gastos excesivos para evitar seguir perdiendo dinero por ahí. Mencionan en la lista al mismo haras, del cual ya ha vendido algunos purasangre, e incluso a Rodelindo Román, que volvió a Tercera División.

“No estoy gozando como quisiera, estoy metiendo mucha plata. Prefiero que vaya a otras cosas en lugar de desperdiciarla en algo que no estoy disfrutando. Esa es la verdad, lo diré cuando quiera hacerlo, pero no crean en lo que dicen. Varios van a decir que tengo problemas de plata, pero no entiendo. Yo me compré cosas, ¿acaso no las puedo vender? Cómo pueden ser tan tontitos. ¿Quieren que las queme, las regale o las sortee? Uno compra para vender también”, dijo el mismo Vidal.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal con Athletico Paranaense?

Arturo Vidal llegó al Athletico Paranaense en la segunda rueda del fútbol brasileño. Ahí el King firmó un contrato hasta diciembre del 2023, por lo que tendrá la chance de negociar su permanencia o buscar un nuevo destino.

¿Cuántos títulos tiene en su carrera Arturo Vidal?

En su exitosa carrera, Arturo Vidal ha ganado 25 títulos. El multicampeón chileno levantó trofeos con Colo Colo, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Flamengo a nivel de clubes. Con la selección chilena, ganó la Copa América en 2015 y 2016.