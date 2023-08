Desde su llegada a Athletico Paranaense y posterior pelea con Jorge Sampaoli, Arturo Vidal está teniendo una segunda oportunidad en el fútbol brasileño. Sin embargo, Mauricio Israel lleva varias semanas apuntándolo y revelando supuestas verdades del King.

El conductor de Círculo Central ha convertido al ex Juventus en su nueva víctima; primero fue la acusación de deuda de pensión alimenticia. Allí agregó que habría perdido a sus caballos en el Hipódromo Chile. Este domingo volvió a ratificar esta información, justo con endosarle una grave enfermedad.

Según Israel, “lo de Vidal que perdió a sus caballos es cierto. Le quedan 3 o 4 que están en el Club Hípico, son caballos de carrera, de valores bastante bajos. Pero eso no es lo relevante acá”, comenzó.

“A mí lo que me preocupa es su ludopatía. Fíjese usted que me dieron este dato, confirmado, cuando Vidal no apuesta en las carreras del Club Hípico la masa de apuesta baja en un 5%”, agregó el comunicador, apuntando a una posible adicción a las apuestas.

Por si eso fuera poco, Mauricio Israel reveló los montos diarios que apostaría Arturo Vidal y pidió ayuda para el futbolista de manera urgente. “Entre 1.200 y 1.800 millones son las apuestas en un día. Entre 60 y 90 millones apuesta cada vez Vidal. Por favor, ayúdenlo, sáquenlo de ahí”, sentenció.

De momento, el futbolista no se ha referido al respecto pero podría hacerlo en uno de los streamings que está realizando en su cuenta de Twitch, kingarturooficial23. Este domingo fue su última transmisión, cuando jugó Call of Duty: Warzone con sus amigos.