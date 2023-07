Arturo Vidal ultima detalles para incorporarse al Athletico PR, donde firmará un contrato de seis meses. El Rey rescindió su contrato con el Flamengo y está listo para su nuevo desafío. En el cuadro de Curitiba podría tener un socio espectacular: el seleccionado italiano Bruno Zapelli.

La información que entregó Umdois Esportes dice que el Furaçao tiene intención de contratar al talentoso jugador que pertenece a Belgrano de Córdoba en el fútbol de Argentina. Y la movida del equipo que también tiene al chileno Luciano Arriagada en el plantel responde a una baja que se dio hace pocos días.

El uruguayo David Terans, quien jugó en Santiago Wanderers, dejó el club y pasó al Pachuca a cambio de 3 millones de dólares. Por eso mismo, en el Paranaense precisan otro volante ofensivo. Y ve al cordobés de 21 años como un candidato idóneo para suplir al charrúa.

Un “10” para Vidal: Athletico PR mira a Bruno Zapelli, el Sub 21 que se pelea Argentina e Italia

Según Umdois Esportes, Athletico PR lleva desde junio con la negociación en curso para fichar a Bruno Zapelli, volante ofensivo que el 17 de mayo cumplió 21 años y que ya debutó internacionalmente por la selección Sub 21 de Italia el 24 de marzo en un duelo ante Serbia.

Y el Furaçao está decidido a cerrar el fichaje de este talento surgido de las inferiores de Belgrano, el pirata cordobés, donde juega con el chileno Álex Ibacache. De hecho, el Director Ejecutivo de negocios del Athletico PR, Alexandre Mattos, viajó hasta Argentina para avanzar en las tratativas.

La exigencia inicial de Belgrano para dejar partir a Zapelli serían unos cinco millones de dólares. Eso sí, el cuadro argentino va a intentar quedarse con un porcentaje del pase, siempre con la vista en el prometedor futuro que tiene el futbolista.

Eso sí, hay rivales en la contienda: uno de los clubes que también miró al argentino-italiano fue el Fortaleza del Gato Lucero. También el Vasco da Gama, que acaba de oficializar al chileno Gary Medel. Y Botafogo, el cómodo líder que tiene el Brasileirao, es otro cuadro que tiene los ojos puestos en él.

Si bien Bruno Zapelli tuvo su estreno con la Sub 21 de Italia, fue convocado por Javier Mascherano a la Sub 23 de la Albiceleste. Y dio su parecer al respecto. “Me preguntaron qué quería y les dije que me gustaría estar para ver la experiencia. Pero sueño jugar con los futbolistas de Argentina“. Clarito. ¿Será compañero de Arturo Vidal? El tiempo dirá…