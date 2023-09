Coke Hevia ya no da más con los streams de Arturo Vidal: "No es grave, pero me tiene podrido"

Chile ya está en la recta final de la preparación rumbo al debut en Eliminatorias ante Uruguay. Este miércoles, Eduardo Berizzo realizó la conferencia de prensa previa al encuentro, donde habló de diversos temas que rodean al equipo que conformó de cara a los partidos ante los charrúas y también ante Colombia.

Pero, en paralelo a eso, los jugadores siguen mostrándose activos en redes sociales, tal como fue una costumbre en las Eliminatorias pasadas. Con Arturo Vidal muy activo en el Twitch y también en otras redes sociales de moda en el mundo cibernético.

Una situación que para Coke Hevia es preocupante y que pone en tela de juicio lo mentalizado del grupo de cara al partido en Montevideo. El periodista, en su programa Pauta de Juego, lo comparó con la escuadra charrúa, señalando que ellos no tenían esas actitudes cuando venían a jugar con su selección.

¿Cuántos jugadores de Uruguay hicieron streams ayer? Ninguno. Lejos de ser grave, repetir los mismos errores de la últimas dos clasificatorias que no fuimos al Mundial no lo entiendo. Partimos con streams y con ruido afuera de la cancha”, señaló Hevia.

Arturo Vidal hizo streaming y estaba con Gary Medel me parece, no me gusta. Argentina no sé si lo hizo en régimen de concentración y si lo hizo es campeón del mundo”, agregó comparando con la albiceleste en el último Mundial de Qatar 2022.

Siento que el hincha chileno le aguanta todo porque son intocables, pero ya nos aburrimos….Está lejos de ser grave pero me tiene podrido”, sentenció.

¿Cuándo debuta la Roja en Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena visita a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Duelo válido por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Berizzo en la selección chilena?

Eduardo Berizzo fue presentado como técnico de la Roja el 26 de mayo de 2022, y firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.