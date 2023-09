No sólo la selección chilena verá acción en estas Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Al otro lado de la cordillera, en Argentina, comenzarán también su proceso camino a revalidar la copa levantada en Qatar 2022.

El seleccionado albiceleste iniciará su proceso rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026 ante Ecuador en Buenos Aires, donde espera iniciar con el pie derecho con sus hinchas este nuevo sueño mundialista.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, analizó lo que será este debut por los puntos, afirmando que “la charla con los chicos fue que lo pasado ya está. Fue muy lindo, histórico, pero ahora toca seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más argentino, es seguir intentando ganar, competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, seguir compitiendo y en la línea que estábamos. Respetando a los rivales, sabiendo que ahora va a ser más complejo”.

“Ninguno se puede dormir, esta camiseta y este escudo implica constantemente mejorar y tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien. Los jugadores están bien. Tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar al equipo y poner en dificultad a los demás”, agregó.

Sobre su planificación para recibir a Ecuador, el DT trasandino declaró que “el equipo lo tengo definido. No va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana, pero van a ser casi siempre los mismos”.

Ya pensando en el futuro y al ser consultado sobre lo que le queda a Lionel Messi en la selección, Scaloni fue franco al decir que “no sé si voy a estar yo en el Mundial 2026, meno sé si Messi, ja. No hablamos de eso, no se sabe. Todavía no estamos clasificados al Mundial. El fútbol es tan cambiante. Todos quisiéramos que esté, pero hay que ser prudente para hablar de eso ahora. Por el bien del fútbol queremos que pueda jugarlo, nos haría más felices a todos. Hay muchas cosas en el medio, no quiero pensar todavía en Bolivia, mucho menos en dentro de tres años”.

¿Cuándo debuta Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

El combinado albiceleste iniciará su camino eliminatorio este jueves 7 de septiembre, recibiendo desde las 21:00 (hora de Chile) a Ecuador en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el úlitmo pasaje.