Arturo Vidal ya comienza a prepararse para lo que parece ser su regreso a Colo Colo. Después de semanas de rumores, este martes el directorio del Cacique aprobó su vuelta al Monumental y ahora todo dependerá de las negociaciones.

Con América de Cali bajándose de la carrera y Boca Juniors sin retomar los contactos, el mediocampista define su futuro. El equipo de sus amores y que lo transformó en futbolista le abrió las puertas para que así tenga su esperado retorno al fútbol chileno.

La noticia de que Colo Colo aprobó su regreso encontró a Arturo Vidal en medio de sus trabajos en Juan Pinto Durán. A la salida del recinto, la prensa lo esperaba y ahí aprovechó de hablar por primera vez de su vuelta a Pedrero.

Arturo Vidal promete pelear títulos y dejar a Colo Colo como club top de Sudamérica

Colo Colo aprobó el regreso de Arturo Vidal y ya comienzan las negociaciones formales entre ambas partes. Mientras eso se define, el King se ilusiona en grande y deja promesas a los hinchas.

A la salida de Juan Pinto Durán el King se refirió a su vuelta al Monumental, la que se viene trabajando desde hace unos días. “Ayer hablé un rato, pero de ahora en adelante vamos a conversar bien. Ojalá se llegue a acuerdo”, lanzó.

Pero antes de cualquier cosa, Arturo Vidal realizó una petición a la prensa. “No hablen más de mi edad o mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy a buen nivel”.

Eso no fue todo, ya que el King recalcó que quiere hacer historia en su regreso al Cacique. “Escuché que volvía porque estaba lesionado. Si vuelvo a Colo Colo es porque quiero dejarlo donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen”.

Finalmente, el bicampeón de América enfatizó que no ve su regreso al país como el ocaso de su carrera. “No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. No vengo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que se da”, sentenció.

Arturo Vidal cuenta las horas para que las negociaciones terminen y llegue oficialmente a Colo Colo. El King espera por su regreso al Monumental, donde hace tiempo lo piden de vuelta.

¿Qué números tuvo Arturo Vidal en la temporada 2023?

Jugando por Flamengo y Athletico Paranaense, Arturo Vidal disputó un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2023 antes de su lesión en septiembre. En ellos no marcó goles, dio dos asistencias y llegó a los 1.692 minutso dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego de su partido con Rosario Central, Colo Colo seguirá su pretemporada con un nuevo desafío en Uruguay. El próximo viernes 19 de enero desde las 22:15 horas el Cacique choca con Nacional en la Serie Río de La Plata.

