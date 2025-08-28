Arturo Vidal tiene una trayectoria en el extranjero donde consiguió varios títulos, en especial en Europa. Su paso por la Juventus o Bayer Múnich fue de mucha importancia, solo por nombrar algunos.

Y mucho antes de regresar a Colo Colo, llegó al Inter de Milán donde coincidió con un nombre en particular: Simone Inzaghi, especialmente en la temporada 2021 y 2022.

Pese a que conquistó la Copa y Supercopa de Italia, el King tuvo que lidiar con la titularidad y la suplencia donde incluso tuvo varios roces con el técnico que hoy está en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Arturo Vidal y su llegada al Inter de Milán

Arturo Vidal llega a Inter de Milán tras su paso por el Barcelona de España por expresa petición de Antonio Conte, con quien compartió en la Juventus, alcanzando en dicho club su peak de rendimiento.

Tras su salida, llega Inzaghi, un cambio que sintió el volante de Colo Colo en el primer instante. “Yo voy al Inter porque estaba Antonio (Conte). Y después se va y justo llega Inzaghi”, recordó el King en su podcast, El Reinado.

En la conversación estaba también Iván Zamorano, quien hasta el día de hoy es recordado en el Inter de Milán. “Yo venía con unos problemas en la rodilla, el trajo un jugador al mediocampo y lo hacía jugar con otros dos, ahí tuve más problemas con él”, complementó.

“Jugaba de titular, después me sacaba, lo encontré injusto eso. Verlos salir campeón estando sentado no, no aguanto”, agregó sobre su irregularidad con el Inter.

Arturo Vidal durante su paso por el Inter de Milán. Foto: Getty Images.

El King dice lo que todos piensan de Simone Inzaghi

Luego, Arturo Vidal dijo lo que todos piensan de Simone Inzaghi, en especial durante su época en la que compartieron lugar. Apunta a un aspecto por el que cree que no pudo levantar una Serie A y dos finales de Champions League.

“Yo encuentro que no tenía personalidad para tomar decisiones. El Inter tenía un equipazo, pero no tomó decisiones y por eso perdió todo”, puntualizó el King.

Incluso, se dio un tiempo para repasarlo por su irregularidad. “Este hueón nunca me tuvo confianza, era raro, cuando me fui lo dije”, expresó.

