Un partidazo dará inicio a la fecha 34 de la Serie A de Brasil, Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar recibirá en el Maracaná de Río de Janeiro la visita del Santos, duelo clave para el "Peixe" que está 11°, último puesto que otorga la clasificación a Copa Sudamericana 2023.

¿Cuándo juegan Flamengo y Santos por la fecha 34 del Brasileirao?

Flamengo y Santos juegan este martes 25 de octubre a las 21:45 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming al Flamengo de Vidal y Pulgar por la Serie A de Brasil?

El partido será transmitido en Chile y en Latinoamérica vía streaming a través de la app STAR+.

¿Cómo llegan Flamengo y Santos al partido?

El mengao llega como favorito a este encuentro por la Serie A de Brasil, ya que, se encuentra en el 3° lugar del torneo con 58 unidades, no obstante, su gran objetivo esta semana es la final de Copa Libertadores a disputarse el próximo sábado, por lo que se puede esperar que no presente a su once titular ante el peixe, dándole minutos a jugadores que no vienen jugando habitualmente.

Uno de ellos es Erick Pulgar, el chileno asomaba como titular en el pasado duelo ante América MG, sin embargo, esto no ocurrió y el exFiorentina no fue citado, por lo que podría hacer su regreso ante Santos.

Arturo Vidal por su parte, no vería minutos tras la lesión sufrida en la final de la Copa de Brasil, de todas maneras el “King” sería guardado para la cita continental en caso de recuperarse.

Flamengo viene de sumar su tercera victoria consecutiva por torneo local, fue 2-1 ante América Mineiro, mientras que Santos cayó ante Corinthians por 1-0, poniendo en peligro su participación en la próxima Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del Brasileirao: