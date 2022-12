Arturo Vidal está de vacaciones en Chile. Tras una ardua temporada junto al Flamengo, con títulos de Copa Libertadores y Copa Brasil incluidos, el King disfruta de nuestro país en su periodo de descanso. Bajo ese contexto es que también se le ha visto en otras actividades, como por ejemplo su visita al Instituto Nacional de Fútbol (INAF) para seguir con todo en su camino para convertirse en director técnico una vez que decida ponerle fin a su carrera como jugador.

Eso sí, a pesar de que ese momento todavía está lejos de llegar, ya que el mismo Vidal reconoce que espera incluso poder ir al Mundial de 2026 defendiendo a la selección chilena, desde ya deja en claro que espera poder ponerse el buzo de la Roja y aplicar lo que le enseñaron todos los cracks que ha tenido como entrenadores en su largo paso por el fútbol europeo.

"Apunto a ser técnico de Chile para entregar lo que sé y lo que me he aprendido"

El formado en Rodelindo Román y Colo Colo habló con Prensa Fútbol en su visita a esta larga y angosta faja de tierra para dar sus sensaciones con respecto a varios temas, y uno de ellos fue justamente la opción de convertirse en DT del Equipo de Todos, algo que confesó es una de sus metas post retiro.

“Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección", indicó de entrada el ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, quien justamente espera poder poner a disposición de Chile todo lo que ha aprendido con puros técnicos top.

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Massimiliano Allegri, Claudio Borghi, Ernesto Valverde y Antonio Conte son los nombres más destacados que han dirigido al Rey Arturo, por eso confiesa que espera "poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”.

Entre otras cosas, Vidal también habló sobre la polémica que generó en Instagram consultándole a sus más de 19 millones de seguidores si debía dejar a la Roja o no. "La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando", lanzó.

"Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección”, concluyó.