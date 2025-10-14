Universidad de Chile supo sacar adelante un partido durísimo ante Palestino en el Estadio Santa Laura. Los azules se impusieron por 2-1 gracias a un doblete de Lucas Di Yorio, quien se metió de lleno en la pela por ser el máximo artillero de esta Liga de Primera 2025.

El delantero argentino de 28 años llegó a 11 goles y comparte lugar con Diego Coelho de Cobresal, Fernando Zampedri de Universidad Católica y Lionel Altamirano de Huachipato. Todos ellos están a solo un tanto de Leonardo Valencia, quien con Audax lidera en esta tabla 12 anotaciones.

Este dato puede ser crucial pensando en una hipotética renovación de contrato para el 2026. Di Yorio está a préstamo en la U desde el Athletico Paranaense de Brasil y su permanencia se hará realidad solo si los azules compran su pase.

Sin embargo, el propio jugador opta por no marearse al asegurar que mientras sus goles sirvan para que la U gane, él estará tranquilo.

Di Yorio tras su doblete ante Palestino

El artillero afirmó en charla con TNT Sports que “estoy contento por la victoria del equipo, eran tres puntos necesarios para acomodarnos ahí de nuevo. Si bien se complicó el partido, el trámite era favorable. Eramos superiores y después complicó, pero supimos resolverlo”.

“El equipo volvió a mostrar una vez más otra demostración de carácter, jugando gran parte del partido con un jugador menos. Necesitábamos ganar”, añadió.

Lucas Di Yorio puso a Universidad de Chile por sobre sus goles en este 2025. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el argentino aseguró que “este último tiempo venía bastante parejo, antes de la cirugía también. Lo importante es que el equipo gane, mientras (los goles) sirvan para que la U gane. Eso es lo importante”.

Para cerrar y analizando lo que fue el trámite del partido en el Santa Laura, Di Yorio sostuvo que “el calor fue duro, más que nada el primer tiempo, fue durísimo el tema del calor. Se hacía muy pesado, no estábamos acostumbrados a jugar a este clima. Se sintió un poco, pero es un clima que lo sentimos todos en la cancha, no solo nosotros. Había que acostumbrarse”.

Los números de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

El atacante argentino de 28 años ha jugado en este 2025 con los azules un total de 34 partidos, siendo 20 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, cinco en la Copa Sudamericana y tres en la Copa Chile. Registra 12 goles y una asistencia en 2046 minutos de acción.