El periodista y reconocido hincha de Universidad de Chile, Héctor Awad, entregó novedades sobre el anhelado sueño del estadio propio de la U. En La Magia Azul, don Tito reveló que el nido del Chuncho está más cerca que nuca y pronto debería haber novedades para la primera piedra.

“Sé que el terreno está medio avanzado, porque pertenece a alguien de la U. Así que ojo, pestaña y ceja”, reveló Tito Awad.

Según detalló el ex hombre Bundesliga, el terreno que está negociando Azul Azul es de un fanático de la U, lo que ha llevado las conversaciones por el mejor y más rápido camino. El lugar elegido está en Lampa, pensando con centro comercial incluido.

“Estaba hablando con un directivo y le dije ‘qué pena que me voy a morir sin ver el estadio de la U’ y me dijo ‘estás huevón, lo vas a ver antes de morir’. Me lo dijo a la cara, yo sé de la compra del terreno en Lampa”, agrega don Tito.

El rostro de La Magia asegura que será Azul Azul quien financie toda la operación: “he indagado en algunas cosas y sé que es cierto. El negocio para una SA que no ha metido un peso en la U, porque no han metido un peso, es el estadio, ese es su negocio”, explica.

Tito Awad sentencia que “yo sé que el terreno es de un hincha de la U que tiene plata y que están en conversaciones. Yo podría decir mil cosas: no va a ser un estadio solamente, porque el CDA se iría para allá, todo este complejo que tenemos se iría a Lampa. Si se concreta hasta se haría un mall”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

La U jugará ante Deportes Copiapó por fecha 24 del torneo, programado para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre.

¿Cuándo fue inaugurado y dónde queda el Centro Deportivo Azul de la U?

Universidad de Chile inauguró el CDA el 8 de septiembre de 2010. El búnker azul, construido sobre un terreno en comodato, está ubicado en Avenida El Parrón 0939, La Cisterna.