Pese a la victoria ante Palestino, en Universidad de Chile sigue dando vueltas la continuidad de Gustavo Álvarez. Por esta razón, Claudio Borghi entregó su punto de vista.

El Romántico Viajero vive un presente auspicioso, donde si bien están muy lejos de quitarle la cima a Coquimbo en la Liga de Primera, a nivel internacional disputarán la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús. De igual manera, no hay tranquilidad en el CDA.

La opinión de Borghi por Gustavo Álvarez

De acuerdo a El Mercurio, Gustavo Álvarez tendría cerrado un acuerdo para partir a la selección de Perú. Si bien el DT negó esta situación, lo cierto es que la continuidad del argentino en Universidad de Chile está en veremos. Hay mucho debate por el tema.

En líneas generales el ciclo de Álvarez ha sido bueno, ganando dos títulos, metiendo a la U en la semifinal de la Sudamericana y volviendo a celebrar en los clásicos con Colo Colo. Sin embargo, se le cuestiona perder el título de la Liga de Primera en 2024 y todo indica que sucederá lo mismo en 2025.

¿Universidad de Chile debe retener a Gustavo Álvarez? Quien tiene más que clara su postura es Claudio Borghi. El Bichi en más de una ocasión ha halagado las condiciones de su compatriota, por lo cual, pidió que el Bulla retenga a su actual entrenador.

“Yo te lo repito. Gustavo Álvarez es un refuerzo tremendo para la U y si lo dejaran partir sería una estupidez“, indicó Borghi en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV.

Los Azules venían de varias temporadas peleando el descenso y con malas campañas, pero con el actual DT cambiaron totalmente su realidad. “Esta U es 100 por ciento mérito de Gustavo Álvarez, hay cosas que le dio a la institución como la estabilidad”, cerró el Bichi.