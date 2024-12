Una muy compleja situación es la que está viviendo Michael Clark, luego de quedar como el máximo accionista de Azul Azul, la empresa controladora de Universidad de Chile.

Luego de que con Antumalal compró la propiedad que tenía Tactical Sports, el presidente de la concesionaria está en una tremenda polémica siendo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Una situación que incluso ha complicado el tema de los fichajes en la U y donde un periodista advierte el oscuro panorama que se viene, si no logra revertir la situación.

Fue Juan Cristóbal Guarello quien se asesoró por un amigo experto en la materia quien asegura que se pueden venir las penas del infierno para Clark, incluso con una estadía en la cárcel.

Michael Clark en uno de los entrenamientos de la U, antes que explotara la polémica. Foto: U de Chile.

“Michael Clark no terminará bien”

Fue en el programa “La Hora de King Kong” que Juan Cristóbal Guarello habló de la situación que vive el presidente de Universidad de Chile, donde lo apuntan con un chanchullo por la forma en que se quedó con el sillón principal de Azul Azul.

“Un amigo que sabe mucho de esto, que trabajó en el mercado financiero y trabaja en el futbol me dice lo siguiente: ‘Lo de Clark no terminará bien, le doy tres o cuatro meses para estar en prisión preventiva’“, comenzó explicando.

La misma fuente le aseguró que “este hombre no tiene idea lo que hizo. Le caerán las penas del infierno. Se pasó por la ra.. la normativa del mercado de capitales”.

Por lo mismo, advierte a Michael Clark de lo que puede venir si no cumple con lo que le ha solicitado la CMF, que lo tiene acorralado con su negocio en Azul Azul.

“Cuidado que, si le toca un juez pesado, y si esto sigue escalando, si la OPA no está lista mañana (hoy), que no la van a poder direccionar, no la van a poder manejar ellos, cuidado. Acá dice una multa y listo. No, no, no. Cuidado que está buena la Capitán Yáber (cárcel). Uno habla de minas, otro de fútbol y otro de minas y rocas”, cerró.

