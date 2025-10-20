Vuelve la acción internacional, porque desde este martes se disputan los primeros partidos de las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En nuestro país, la atención estará en esta última competencia por la participación de U. de Chile.

Los azules enfrentan a Lanús este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Será un partido sin público por la sanción que cumple el Romántico Viajero.

Con esto en mente, CHV definió el partido internacional que pasará por sus pantallas esta semana. Lamentablemente, los azules no serán transmitidos por TV abierta, tal como viene siendo costumbre durante su campaña internacional en Copa Sudamericana.

En esta pasada, CHV anunció la transmisión de la ida entre Flamengo y Racing por las semifinales de la Copa Libertadores (miércoles 22 a las 20:30 horas). Habrá presencia nacional en ambas veredas, porque Erick Pulgar viste la camiseta del Mengao y Gabriel Arias está presente en la Academia.

Por qué los partidos de U. de Chile en Copa Sudamericana no van por TV abierta

Hace un tiempo, Claudio Palma explicó a RedGol por qué los partidos de U. de Chile en Copa Sudamericana no van por CHV, a diferencia de lo que fue Copa Libertadores. “Nos encantaría poder dar la gran campaña que está haciendo. Lamentablemente, no tenemos los derechos“, declaró.

Entonces, ¿dónde ver el duelo entre U. de Chile y Lanús? La ida de semifinales de Copa Sudamericana podrá ser disfrutado en D Sports o por streaming en D Go y ESPN por Disney+.