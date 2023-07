Patricio Yáñez defiende a Pellegrino en U. de Chile: "Para mí no es un técnico ratón"

La caída de Universidad de Chile por 3-0 ante Unión Española por el Campeonato Nacional fue un duro golpe para los azules, que se estaban ilusionado con seguir peleando en el primer lugar, donde ahora brilla en solitario Cobresal.

Pese a todo, el mal juego mostrado en el estadio Santa Laura apunta al planteamiento de Mauricio Pellegrino, donde Patricio Yáñez sale en su defensa descartando la “ratoneta”.

Defensa

El nuevo esquema del técnico argentino había funcionado a la perfección ante Universidad Católica y Huachipato, lo que hacía pensar que había encontrado el camino en el torneo.

Pero todo se derrumbó, luego de que Ronald Fuentes le ganó en todas las líneas el planteamiento táctico, lo que hizo que la crítica se volviera a manifestar con lo defensivo del juego de la U.

Una situación en la que no está de acuerdo Patricio Yáñez, quien, de alguna forma, defendió a Pellegrino.

“Lo noté molesto, caliente y no por perder, porque todos te venden la pomada. Yo creo que él esperaba otro rendimiento dentro de la cancha, no lo quiso expresar porque se cuida mucho. Otro técnico vomita y dice ‘este rendimiento acá’, ‘no hicimos esto’, ‘no me cumplieron en esto’”, comentó en Deportes en Agricultura.

“Faltó que alguien le sacara la puntita de la lengua y se tiraba con todo con lo que habría pasado en el dispositivo defensivo. La U fue un verdadero desastre ayer, hacía rato que no veía jugar tan mal en el aspecto defensivo”, detalló.

Eso sí, fue enfático en su defensa por el tema de que muchos llaman ratón al entrenador de la U, donde asegura que piensa totalmente distinto.

“Eso el técnico lo tiene que evaluar, porque hay momentos que la U fue agresiva y eso Pellegrino debe tenerlo claro. Para mí no es ratón, para mí no es un técnico ratón”, finalizó.