Universidad de Chile vivió un infierno en su visita al estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional, luego de caer en forma inapelable por 3-0 ante Unión Española.

Un resultado que la aleja de la pelea por el título, pero que, además, lleno de críticas de parte de los hinchas a un jugador que volvió a ser titular: Emmanuel Ojeda.

Críticas

El volante argentino tuvo que reemplazar en el once estelar a Federico Mateos, quien presenta un edema en los isquiotibiales del muslo derecho, tras el duelo ante Huachipato, y no pudo estar ante los hispanos.

Por lo mismo, Mauricio Pellegrino le dio toda la confianza a Ojeda en la zona de los volantes, pero el ex Rosario Central estuvo lejos de sus mejores noches con la camiseta bullanguera.

El jugador fue reemplazado en el minuto 69 por Renato Cordero, siendo despedido con pifias y críticas de parte de la parcialidad azul en Independencia.

Una situación que afecta al jugador y que el camarín azul trabaja para que no caiga, ya que también es una de las principales alternativas para volver a reemplazar a Mateos, en el duelo ante Palestino del día sábado.

“Creo que no es sólo de Emma, es del equipo. No cerraba bien por dentro o en espacios peligrosos. Algo que intentamos cambiar poniendo a Nery con un jugador más, lo intentamos de todas maneras, pero no pudimos. Es difícil cuando no te sale nada analizar desde ese aspecto”, comentó públicamente el técnico Pellegrino, tratando de dejar en claro que no encontró respuestas en esa zona, más allá del nombre de un jugador.