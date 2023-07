Universidad de Chile fue un fantasma en la cancha de Santa Laura, en el duelo donde perdió por 3-0 ante Unión Española por el Campeonato Nacional, que la alejó de la cima en la tabla de posiciones.

Una situación que lamentó el camarín azul en voz del técnico Mauricio Pellegrino, quien tras el partido hizo una fuerte autocrítica de lo vivido ante los hispanos, donde su sistema se fue al suelo.

Lamentos

Para el entrenador argentino simplemente todo lo trabajado en la semana no estuvo dentro de la cancha, lo que perjudicó todo el actuar, al menos, en el primer tiempo.

“No hemos estado en el partido, buscaremos las razones. No hemos estado bien, donde cada contra del rival era situación de peligro. Cuando cambiamos posicionalmente, necesitábamos el gol, pero nos hacen el tercero y el partido nos deja sin fuerza. Tenemos que aprender, hay que seguir, son cosas que pueden pasar, duele mucho, pero hay que aprender”, comentó Pellegrino.

Más allá de cargar la mano con un jugador en particular, el entrenador optó por hacer una autocrítica general por el bajo desempeño, donde los hinchas apuntaron a Emmanuel Ojeda.

“Creo que no es sólo de Emma, es del equipo. No cerraba bien por dentro o en espacios peligrosos. Algo que intentamos cambiar poniendo a Nery con un jugador más, lo intentamos de todas maneras, pero no pudimos. Es difícil cuando no te sale nada analizar desde ese aspecto”, detalló.

Pese a la dolora situación, Pellegrino mandó un mensaje a sus dirigidos: “Hay que dar vuelta la página, porque no salió nada, pero buscaremos las razones”, finalizó.