Ya no hay espacio para especular. A partir de ahora, la obligación para Universidad de Chile en su duelo ante Palestino en el Estadio Santa Laura por la jornada 24 en Liga de Primera, no es otra más que sumar sí o sí los tres puntos.

Por lo mismo, y en momentos donde la continuidad del técnico argentino Gustavo Álvarez para la próxima temporada se pone en cuestionamiento, deberá volver a recurrir a una mixtura de futbolistas en su formación titular por lesiones y suspensiones.

ver también U de Chile vs. Palestino: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

Los cambios de Álvarez en el 11 titular en U de Chile

Los primeros dos movimientos se producirán en la defensa. Las suspensiones por expulsión de Fabián Hormazábal y Franco Calderón, obligarán al estratega a poner en cancha a Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia, respectivamente, para acompañar a Matías Zaldivia.

En el mediocampo de Universidad de Chile no estarán a disposición Matías Sepúlveda por lesión, lo que permite el ingreso del argentino Felipe Salomoni, y de Javier Altamirano por precaución, lo que obliga a Álvarez a un cambio táctico. Subir al ataque a Maximiliano Guerrero y poner a Nicolás Fernández abierto por derecha.

Finalmente en el ataque, Lucas Assadi tampoco jugará ante Palestino por su cuadro viral, lo que provocará el ingreso del argentino Lucas Di Yorio para acompañar a Nicolás Guerra en la zona de definición.

¿Cuál es la formación titular azul ante Palestino?

Así las cosas, U de Chile salta a la cancha de Santa Laura con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.

Publicidad

Publicidad

Mientras que para el banco de suplentes, Gustavo Álvarez tiene a su disposición al meta Cristopher Toselli; los volantes Israel Poblete, Sebastián Rodríguez y Javier Altamirano; más los atacantes Leandro Fernández, Rodrigo Contreras e Ignacio Vásquez.

¿Cuándo se juega el encuentro?

Por la jornada 24 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibe a Palestino en el Estadio Santa Laura este lunes 13 de octubre a contar de las 16:00 horas.

Publicidad