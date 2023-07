Universidad de Chile tuvo una dura tarde en La Calera este domingo. Los azules cayeron por 2-1 a manos de Magallanes, que marcha último en la tabla de posiciones, y cosecharon su tercera derrota consecutiva. Nery Domínguez lamentó este nuevo tropiezo que sufrió la U.

“Es una derrota que duele. Creo que hicimos mérito para sumar y ganar el partido, tuvimos situaciones y creación de juego, que era lo que nos venía costando, pero lamentablemente no pudimos concretar las situaciones que tuvimos. Ellos con poco nos lastimaron y no le pudimos encontrar la vuelta al partido, así que estamos muy dolidos”, señaló.

Domínguez, sin embargo, descartó que la caída ante Magallanes se debiera al pasto sintético. “Es un piso al que no estamos acostumbrados, pero no es excusa. Tuvimos el mismo piso los dos, tratamos de adaptarnos rápido, y creo que en líneas generales hicimos un buen partido”, comentó.

“Crecimos respecto a los partidos anteriores en la generación de juego y situaciones. Pero los partidos se ganan con goles y ellos nos lastimaron con poco y se llevaron los tres puntos”, agregó Nery.

De todos modos, para el zaguero argentino es no acelerarse e ir semana a semana. “Nosotros lo dijimos siempre, vamos partido a partido. Más allá de la ubicación que teníamos, tenemos que ser cautos e inteligentes con lo que nosotros nos proponemos. En ese momento no éramos los mejores y ahora no está todo mal”, señaló.

“Ahora hay que enfocarse en el próximo partido, levantar rápido. Es una derrota que duele, ya son tres. Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, porque más allá de los resultados el equipo hizo un buen partido e hicimos mérito para sumar”, confesó el defensor.

Para Nery Domínguez es importante dar vuelta la página. “Cada derrota duele pero hay que masticar la bronca y a partir de mañana empezar a preparar el próximo partido. Seguir trabajando, mejorando y corrigiendo, porque siempre hay cosas que mejorar, y apuntar al próximo partido conseguir los tres puntos”, sentenció.