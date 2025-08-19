Este miércoles se vivirá un duelo decisivo por Copa Sudamericana en donde Universidad de Chile se enfrentará en el partido de vuelta a Independiente de Argentina el cual decidirá el pase a los cuartos de final de la competencia.

En el primer encuentro los azules obtuvieron una victoria por la cuenta mínima con gol de Lucas Assadi, por lo que ahora todo se definirá en Buenos Aires. Ambos equipos llegan en momentos similares en sus respectivos torneos nacionales y dejarán todo en la cancha para obtener el boleto a la nueva etapa.

La gran diferencia que tienen ambas escuadras es económica, en donde Independiente tiene un valor de mercado de 56,6 millones de euros, mientras que Universidad de Chile 23,5 millones de euros. Lo que también se ve reflejado en el sueldo de los jugadores.

Esto cobran Leandro Fernández en la U y Pablo Galdames en Independiente

Leandro Fernández llegó el 2023 proveniente de Independiente y se convirtió en una de las piezas importantes del esquema azul. Sin embargo, este 2025 ha sido complejo para el jugador trasandino, quien incluso podría dejar el club. Según reporta Al Aire Libre el jugador cobra $43 millones mensuales.

Por su parte, Pablo Galdames llegó al equipo argentino este 2025 tras su salida de Vasco de Gama. Según Salary Sports, el chileno ocupa el puesto 11 entre los sueldos más elevados del plantel con un monto de €229,216 anuales, equivalente a 258 millones chilenos al año, lo que se traduce a 21 millones mensuales en pesos chilenos.

¿Cuándo es el partido de la U de Chile vs. Independiente?

El encuentro definitorio entre ambas escuadras se jugará este miércoles 20 de agosto a las 20.30 horas en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.