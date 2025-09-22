Es tendencia:
Copa Sudamericana

“Me preocupa”: el gran temor de Bichi Borghi para la vuelta de U. de Chile ante Alianza Lima

Dos aspectos claves para la revancha entre U. de Chile y Alianza Lima generan inquietud en Claudio Borghi.

Por César Vásquez

La U trajo un 0-0 desde Lima.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTLa U trajo un 0-0 desde Lima.

Universidad de Chile trabaja pensando en el partido de vuelta ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Claudio Borghi sabe que no será un encuentro fácil para los Azules.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron rescatar un empate sin goles en Perú. Un resultado que en el papel es bueno, por haber sido como visitante, pero por cómo se dio el partido, con la expulsión de Carlos Zambrano, dejó un sabor extraño.

La alerta deClaudio Borghi a la U

Uno de los que analizó lo que es la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, fue Claudio Borghi. El ex entrenador de Colo Colo y La Roja aseguró que el Romántico Viajero pudo quedarse con la victoria en Perú, pero que que les faltó ser efectivos.

Estaba para ganarlo, aparte de la expulsión, yo creo que la U manejó el resultado siempre, ese gol hubiera aclarado muchísimas situaciones“, indicó el Bichi en Radio Futuro.

El encuentro de vuelta entre los Azules y los Íntimos será en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. En este duelo no habrá público, algo que genera inquietud en Borghi, al igual que la presencia de Eryc Castillo, futbolista que tendrá más espacios jugando de contra.

“A mí lo que me preocupa ahora de la vuelta, es primero que el partido será sin público, el rival no va a tener presiones y lo segundo, es que tienen en Castillo una velocidad tremenda y la U va a tener que exponerse más de la cuenta”, remarcó el campeón del mundo en México 1986.

Borghi alerta a U. de Chile. Imagen: Instagram

La U hizo un buen partido en Lima y lo que me preocupa es las posibles bajas que pueda tener la Universidad de Chile para ese día jueves”, cerró el Bichi Borghi. Por ahora, Marcelo Díaz y Nicolás Ramírez no estarán para la revancha, mientras Lucas Di Yorio e Israel Poblete podrían regresar.

