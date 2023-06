Marcos González pide revancha de la U en el clásico ante la UC: "No es bueno otro tropezón"

Universidad de Chile, tras quedar fuera ante O’Higgins de la Copa Chile, ya pone la mente en lo que será su segundo semestre en el Campeonato Nacional, el único torneo que tiene por delante en el año. Y para hacerlo, debe partir con todo en el Clásico Universitario pendiente que tiene con la UC.

El duelo, postergado cuando se jugaba el primer tiempo producto de los incidentes en Collao, ya tiene fecha de juego y será este miércoles 28 a las 18 horas, en el estadio de Santa Laura, que habrá que ver cómo quedó luego de las lluvias caídas en la zona central.

Pero lo cierto es que el partido va y la U necesita una victoria para salir del mal momento. Así también lo señaló Marcos González, el ex seleccionado nacional, con paso por la UC, pero cuya principal identificación es con la U, producto que fue pieza clave en la U de Jorge Sampaoli en 2011.

Lobo del Aire, en conversación con Paulo Flores en RedGol, señaló que ante la UC “es un partido demasiado importante, porque es un clásico. Pero además, por la situación de la U, que viene de quedar eliminado en la Copa Chile, no es bueno que tenga otro tropezón”.

Además agregó que se trata de “una revancha futbolística para la U. Para el jugador que viene de quedar afuera, viene con esa amargura, van a querer puro ganar este partido”, destacó confiado.

Pero además, González se dio tiempo de hablar de la petición de renovación que han hecho públicamente Matías Zaldivia y Luis Casanova a la dirigencia de la U. Para el retirado futbolista no es un problema, ya que finalmente fueron consultados y ellos se limitaron a responder con la verdad.

“Si les preguntan, los jugadores no tienen problema en decir en qué situación están, no le veo impedimento. Ahora, si lo hubiesen declarado espontáneamente, claro que lo veo de otra forma. Me parece bien que si se los preguntaron, hayan contestado con la verdad”, destacó.

Por último, también tuvo palabras para el Nico Guerra, que está siendo apuntado por los hinchas luego del penal errado en la tanda ante O’Higgins, lo que significó posteriormente su eliminación en Copa Chile.

Ante ese panorama, González destacó que “esto es la U y los jugadores tienen que estar preparado para todo”. Eso sí, matizó destacando que “no se trata de criticar a nadie. Depende mucho de la preparación que tengan los jugadores durante la semana el cómo va a salir tu equipo. Creo que hay responsabilidades compartidas”.