La eliminación de Universidad de Chile, desde los lanzamientos penales ante O’Higgins por la Copa Chile, desnudó todos los problemas internos que tiene el club y que siguen significando un inconveniente.

Ante esta situación, un histórico ha sacado la voz pidiendo cambios en la estructura de Azul Azul, con gente que represente lo que se vive en un club como la U, en el puesto de director deportivo.

Idea

El ex capitán Luis Musrri fue quien ha utilizado sus redes sociales con mensajes que invitan a reflexionar con lo que pasa en la U, además de buscar soluciones para salir adelante.

“Miramos la tribuna y vemos en Boca está Riquelme, en River Francescoli. Si vamos al más alto nivel, en el Inter de Milán Zanetti. Y en nuestra querida U, ¿quién está para impregnar de lo que significa vestir la camiseta más linda del mundo?”, comentó en sus redes sociales.

En ese sentido, en los azules, en la actualidad, aparece en ese sillón Manuel Mayo, el director deportivo, quien no es un histórico jugador de los azules.

Levantan el dedo

Esta situación también ha sido conversada por históricos jugadores de Universidad de Chile, quienes, en declaraciones con Redgol, dan su parecer por el plan de Musrri.

“Creo que, si los dirigentes tomaran carta en el asunto y tienen ese pensamiento, bienvenido sea. Un jugador emblemático, uno como Luis Musrri, como varios que pasaron por la U y le ganaron a los rivales, sería lo ideal para afrontar una nueva etapa”, comenta Roberto Reynero.

“Musrri le pega al clavo, porque deberíamos tener un gerente deportivo que se identifique con la U, que sepa cómo se trabaja en inferiores y cómo se inculca ganar los clásicos desde las inferiores. Que lo dejen trabajar, porque si ponen un tipo y no le dan herramientas vamos a seguir de tumbo en tumbo”, destacó.

Cierran la puerta

Pese a esto, hay algunos que ponen reparos con esta situación, como Miguel Ángel Gamboa, quien asegura que no es preciso que un histórico asuma, cuando no lo dejan decidir nada.

“No tengo la certeza de que los gerentes funcionen en un cien por ciento, con estas directivas que hay en el fútbol chileno y la gente que hay detrás. Ya hemos visto que los gerentes no tienen la instrucción total para elegir jugadores. Para qué nos seguimos haciendo los tontos”, detalló.

“No es bueno, al final. Mientras los directivos y los representantes tengan injerencias. No tienen libertad de acción. Los gerentes deportivos no tienen libertad de acción, eso es todo”, enfatizó.

Algo similar cree Víctor Hugo Castañeda, que fue entrenador de los azules en una dupla técnica con Musrri, donde asegura que las empresas engañan a los referentes.

“En realidad lo que yo quería o no quiera da lo mismo. Hubo una utilización de parte de la concesionaria de los referentes de la U, si no le permiten tomar decisiones no veo sentido. Es algo para abuenarse con la gente. Han tenido gente trabajando y los han sacado. Tienen gente que habla de mística, pero si no tienen quién la enseñe. Si eso no es pegarse en el pecho, ni besar el escudo, solamente”, finalizó.