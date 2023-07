La U cayó ante Unión Española (3-0) y Palestino (1-0) por las fechas 17 y 18 del Campeonato Nacional 2023, y con eso pasó de ser candidato al título a volver a sembrar las dudas. Eso sí, Marcos González no se aflige.

El histórico exdefensa formado en Universidad de Chile, ganador de seis títulos con los azules incluida la Copa Sudamericana 2011, le cuenta a RedGol que a pesar de los dos tropezones cualquier cosa es mejor que pelear el descenso.

“Para la U es un respiro grande sacar la cabeza del agua y respirar”

El mítico “Lobo del Aire” visitó el programa “El Late de Florete” de Paulo Flores y se tomó un minuto para atender a la Redgoleta, desde donde expone que las dos caídas recientes no se comparan a los últimos cuatro años.

“La verdad es que no me preocupan tanto estos dos partidos porque después de pelear el descenso los últimos cuatros años, hoy estar donde estamos la verdad es un respiro“, disparó de entrada.

Tras eso, complementa que ahora en el Chuncho “es un alivio grande sacar la cabeza del agua y poder respirar con tranquilidad“.

Así, González no se hace dramas. “Por ahí a Pellegrino no le resultó el esquema en estos dos últimos partidos y ahora solo a esperar que con los entrenamientos de esta semana pueda corregir y sumar puntos nuevamente”, añade.

Entonces, Marcos, ¿está el Bulla para ser campeón? “Es que hay dos cosas distintas. Una es que tú cuando estás en la U siempre tienes que aspirar a ser campeón, pero la otra es decir que voy a ser campeón”, dispara.

“Ningún equipo debería decir que será campeón”

Sobre la segunda, Marcos González resalta que “yo creo que eso no lo debería decir ningún equipo porque eso se va viendo partido a partido”.

“Entonces, si yo llego a un equipo como la U quiero ser campeón, de eso no hay duda, pero después tengo que ver como está el día a día, fin de semana a fin de semana y partido a partido, y ahí poder determinar si estamos o no para decir que este año seremos campeones”, complementa.

Tras eso, el exdefensa de la Roja insiste en que “son dos cosas distintas en las cuales la ambición tiene que estar, y después hay que ver la realidad. Y en la realidad la U es partido a partido“.

“Ahí ya no nos podemos aventurar que la U ha atropellado cinco o seis partidos seguidos o atropelló a todos los equipos en la primera rueda o que no hubo rival para la U, no, no es así. Entonces, en estos momentos para mí la U es tener la ambición y centrarse en el partido a partido”, concluyó Marcos González.