Universidad de Chile se alista en poder dar un movimiento en el mercado de pases, pensando en reforzar el plantel para el Campeonato Nacional, a horas de que cierre la ventana de transferencias.

Por lo mismo, se ha pensado en un lateral izquierdo para poder potenciar la zona donde, por ahora, sólo tienen a Marcelo Morales, con un nombre que viene desde Argentina: Vicente Fernández.

Sorpresa

El periodista Claudio Alfaro, de la cadena ESPN, dio el nombre del jugador nacional actualmente en Talleres de Córdoba en Argentina, a quien le buscan una salida a préstamo.

“Vicho Fernández es el jugador que busca la U. El lateral firmó este año con Talleres, pero fue operado de los meniscos en marzo. Sigue entrenando diferenciado”, comentó en sus redes sociales.

Eso si, el conductor de Sport Center asegura que “tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero la “T” busca un préstamo. Buena chance para los azules. Veremos”.

Restará definir los próximos pasos del jugador formado en Universidad Católica, con pasos en Unión La Calera, Santiago Morning y Palestino.

Buscan un préstamo

Fue el propio presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien en radio Pulxo, charló sobra la posibilidad del chileno, teniendo en cuenta de que no está jugando y utiliza un cupo internacional.

“Con el nivel de exigencia deportiva que tiene Talleres, no se puede dar el lujo de jugadores que no estén en ritmo para empezar el torneo ya. Vicente ocupa cupo de extranjero, que no es un tema menor, y ahora necesita tomar ritmo nuevamente. Tenemos mucha expectativa en él, de hecho, lo compramos y veremos si es lo mejor prestarlo”, comentó.