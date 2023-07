Marcos González tiene presente siempre aUniversidad de Chile. Los azules vencieron a Huachipato y volvieron a disfrutar de algo que no pasaba hace tiempo: la U aparece en la punta de la tabla de posiciones y sueña con ser campeón del fútbol chileno.

“Para mí siempre ha sido que la U tiene que ir por el campeonato. Que no se le ha dado, claro que no, pero siempre tiene que estar pensando en eso. En la U no puedes tener excusas, no hay. No puede decir ‘no, este año no”, le dijo el imborrable Lobo del Aire a RedGol.

El zaguero que tuvo el Bulla campeón de la Copa Sudamericana 2011 profundizó en el análisis. “Gracias a dios se ha dado que está ganando y está puntera. La U tiene que ir por el título, más allá de estar en la punta o no”, contó el ex Colón de Santa Fe en una charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

“En la interna yo iría por el campeonato. No puedo asegurar que la U va a ser campeón porque sería faltarle el respeto a los otros equipos. Pero el objetivo tiene que ser ese. Yo no puedo decir ‘la U es el mejor equipo’, pero sí puedo decir ‘quiero salir campeón’. Es muy distinto”, fue la arenga que le dejó Marcos González al plantel que adiestra Mauricio Pellegrino.

Marcos González se ilusiona con ver a la U como campeón del fútbol chileno

Marcos González sabe que Universidad de Chile ha pasado algunos años más cerca de las malas que de las buenas. Pero de todas formas sabe que los azules son un equipo grande en el país. Y como tal, tiene la obligación de pelear por los títulos en la primera división.

“El jugador de ahora y de siempre la tiene. En la U no tienes un año libre. ‘No, este año no. Este semestre no’. No. No funciona así. Nunca fue así. La gente piensa que sí porque lleva cuatro años de sequía y sufriendo. Piensa que uno se acostumbra. Y no.

Y escogió una frase que rebosa convicción sobre la mentalidad necesaria para triunfar en el Romántico Viajero. “Si estás en la U y no tienes el objetivo de ser campeón, estás liquidado”, sentenció Marcos González en el diálogo que tuvo con nuestro Florete.