El defensor recordó la historia cuando el ex entrenador de la selección chilena lo invitó a dejar todo para prepararse para el Mundial Brasil 2014, donde finalmente no fue incluido en la nómina final.

El último Mundial en el que participó la selección chilena fue el de Brasil 2014, de la mano del técnico Jorge Sampaoli, donde la Roja llegó hasta los octavos de final de la competencia internacional, siendo eliminada en penales por los dueños de casa.

Un torneo que marcó un inicio para una generación que después levantó la Copa América 2016 y la Copa América Centenario 2016.

Eso sí, hay una historia que siempre quedó pendiente en cuanto a la relación del técnico Sampaoli con sus jugadores, que tuvo como protagonista al defensor Marcos González, y que él mismo recordó en TNT Sports.

Esto ocurrió en la previa del Mundial de Brasil, cuando se estaba en proceso de armar la nómina para el torneo, cuando el entrenador le pidió dejar todo para prepararse a su lado para el campeonato.

“Sampaoli me pidió que renuncie a Flamengo y que me viniera a entrenar con él, que me iba a preparar para el Mundial, pero no fue así”, comenzó recordando González, quien también ganó la Copa Sudamericana con Universidad de Chile con Sampaoli.

“Me dijeron que iban a abrir el libro de pases y que me quedara tranquilo, pero no sucedió así. Cuando llegué a entrenar con él por cuatro meses acá en Chile, doble jornada y después me dice que no estaba preparado, fue complicado”, detalló.

En ese sentido, asegura que fue lamentable para su familia, que dejó todo por el sueño de estar presente en el Mundial.

“Fue duro, más por un tema familiar, ya que tenía contrato por cuatro años con Flamengo y tuve que sacrificar mucho, mis hijos tuvieron que venir a hablar español, ya que manejaban mejor el portugués, el tema económico, también”, finalizó.