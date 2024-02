Sacó la voz. Luego de su polémica publicación en Instagram, sobre los incidentes hechos por “hinchas” de Colo Colo en el Estadio Nacional, y las reacciones que generó, por ejemplo, en el periodista Manuel De Tezanos, el volante Marcelo Díaz dio la cara y explicó sus dichos.

En conferencia de prensa, se le preguntó al capitán de Universidad de Chile por el post, y lejos de retractarse del mismo, fue enfático en afirmar que “en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje. Puedo borrar o sumar. No creo que dependa de una letra, una palabra, una frase”.

“Yo me hago cargo de lo mío y puedo publicar lo que se me dé la gana, siempre que no le falte el respeto a nadie. Sí somos diferentes. Somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y quizás en el mundo. La U es un sentimiento y una pasión. Somos diferentes en el sentir. Si lo borro o no es un tema mío“, agregó.

Lo único que aclaró Chelo Díaz es que “mi publicación fue para la U. No publiqué algo en contra de un equipo. Lamento si se malinterpretó. Mi única misión desde que llegué es crear un ambiente positivo, que hay que cuidarnos todos, que el club es una familia, que hay que cuidar el estadio si queremos tener más aforo”.

¿Qué dijo Díaz ante los dichos de De Tezanos?

El conductor de TNT Sports opinó en su canal de YouTube, Balong, sobre el posteo de Carepato y deslizó que “no sé si se habrá estado tomando algo, pero desafortunado es poco”, para añadir que “es de los momentos más desatinados por mucho tiempo en el fútbol”.

Ante estos dichos, Marcelo Díaz respondió y junto con ironizar con que “algunos de tus compañeros de prensa dijeron que yo estaba ebrio“, se lo tomó con humor e indicó que “estaba tomando mate. Nosotros siempre vamos desde el lado positivo. Lamento que se malinterprete”. aunque sostiene que “no me puedo hacer cargo de lo que opinan los demás“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Romántico Viajero?

Si finalmente se puede iniciar el campeonato, a raíz del paro de futbolistas, Universidad de Chile jugará su primer duelo por los puntos el domingo 18 de febrero, ante Cobresal, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.

