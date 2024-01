El arribo de Arturo Vidal a Colo Colo, en el presente mercado de pases, abrió la interrogante sobre históricos jugadores de Universidad de Chile que pueden seguir su camino regresando a casa.

Los apuntados son Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, ambos en el fútbol de Brasil, pero que no han dado una respuesta clara en su regreso en algún momento a la U.

El que sí volvió esta temporada al club bullanguero, fue Marcelo Díaz, quien asumió inmediatamente un rol de referente en la interna del club, que es lo que se busca con estos regresos.

Por lo mismo, en conversación con radio ADN, se le consultó al nuevo capitán de los azules sobre la opción de un regreso del “Príncipe” y “Turbomán”, donde les mandó un importante mensaje.

¿Regresan?

En la U ha sido tema en los hinchas y en la directiva de la concesionaria Azul Azul, el posible regreso de Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, donde han dicho públicamente que tienen las puertas abiertas.

“Son jugadores con los cuales el club ha estado en contacto y ojalá se pueda dar, sería bonito. Yo creo que a todos nos gustaría y ojalá se pueda dar pronto porque tener a esos dos jugadores sería un lujo”, comentó el presidente Michael Clark.

Una situación que también afrontó Marcelo Díaz, aunque reveló que no les mete presión a sus ex compañeros: “No, por lo menos no he conversado esa cosas, con el que mas hablo es con Charles pero no lo hemso hablado”, precisó.

Pese a todo, deja en claro que cuando vuelvan será para cambiar la cara del fútbol chileno, además para estar cerca de la gente que los quiere.

“Acá lo dejaron en claro, que las puertas del club están abiertas. Si ellos deciden regresar sería muy bueno para el futbol chileno y, también, para ellos, que estarán cerca de sus familias”, cerró.

