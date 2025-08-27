La U de Chile se prepara para lo que será una semana clave en todos los frentes. Mientras se defiende en la Conmebol tras los incidentes ante Independiente, el Romántico Viajero afina los últimos detalles para el Superclásico.

El elenco estudiantil visita a Colo Colo este fin de semana en un duelo que puede valer oro para ambos en la tabla de posiciones. De hecho, Gustavo Álvarez quiere llevarse sí o sí los tres puntos del Estadio Monumental para seguir peleando el título y, para lograrlo, espera a un jugador que parecía descartado.

El Bulla parecía perder para este encuentro a los lesionados Israel Poblete y Gabriel Castellón. Sin embargo, este miércoles se conoció que uno de ellos podría ser la gran sorpresa en la lista de citados que darán el sábado por la tarde.

La U espera a Gabriel Castellón para el Superclásico con Colo Colo

Para sorpresa de todos, la U podría contar con Gabriel Castellón para el Superclásico ante Colo Colo. El arquero titular del Bulla no está del todo descartado e incluso asomaría en la portería del Estadio Monumental el fin de semana.

Gabriel Castellón podría ser una de las sorpresas de la U para el Superclásico. Foto: Photosport.

Tras su lesión en el duelo ante Independiente en Argentina, el ex Huachipato parecía estar fuera del encuentro. No obstante, el periodista Marcelo Díaz contó en TNT Sports que puede haber importantes novedades sobre sus problemas físicos.

“Lo que supe yo hoy es que lo van a esperar hasta último minuto“, detalló el reportero azul. Esto, ya que las molestias que sintió no fueron tan graves y llegaría a tiempo para ponerse los guantes.

Pero si bien muchos consideran un riesgo que juegue después de días sin acción, lo cierto es que Marcelo Díaz explicó que en la U manejan los plazos de recuperación. “Desde que se lesiona hasta Colo Colo son 11 días. El siguiente es en 15 días más“.

Habrá que esperar para saber cuál será la decisión de Gustavo Álvarez al respecto. El portero es uno de sus pilares, por lo que perderlo por arriesgarlo sería un duro golpe para la recta final de la temporada.

Gabriel Castellón está entre algodones tratando de recuperarse para llegar al Superclásico con Colo Colo. La U esperará a su arquero hasta última hora para así ir con equipo estelar a buscar tres puntos de oro en la lucha por el título de la Liga de Primera.

¿Cuáles son los números de Gabriel Castellón esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Gabriel Castellón ha logrado disputar 29 partidos oficiales en total con la camiseta de la U. En ellos ha dejado su arco en cero en 10 ocasiones y ha recibido 28 goles en los 2.610 minutos que ha estado bajo los tres palos.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

La U espera recuperar a Gabriel Castellón para lo que será un Superclásico clave. El Romántico Viajero visita a Colo Colo en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

