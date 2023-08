Joaquín Larrivey regresó al fútbol chileno con la camiseta de Magallanes. Sin embargo, hay una herida que sigue abierta y es su salida de Universidad de Chile. El goleador reveló con lujo de detalle la conversación que tuvo con Michael Clark, presidente del club.

El argentino arribó a la U en el 2020 y rápidamente conquistó a los hinchas con goles. El delantero estuvo dos temporadas en los Azules, anotando en 43 oportunidades. Su rendimiento hacía parecer que seguiría en el CDA, pero finalmente no llegó la renovación y el jugador abandonó La Cisterna en 2021, tras salvarse del descenso ante Unión La Calera.

A casi dos años de su partida de Universidad de Chile, Larrivey conversó con Tribuna Andes, donde contó con lujo de detalle la conversación que tuvo con Michael Clark, presidente de Azul Azul, donde asegura que este le dio su palabra de que seguiría en el club junto con Ramón Arias, quien tampoco continuó en el equipo.

“La última reunión fue con el presidente Clark, que me dijo textualmente a mí y a Arias, ‘no se preocupen, yo sé la contrapropuesta que ustedes me han mandado, yo sé que ustedes se merecen ese contrato y yo me comprometo, le doy mi palabra de que se lo voy a cumplir. Salgamos de esta situación (lucha por el descenso), cuenten conmigo'”, recordó el goleador.

Larrivey: “Las palabras de Clark se las llevó el viento”

La historia terminó con Larrivey en Italia y la U trayendo a Ronnie Fernández y Cristian Palacios en su reemplazo. “Las palabras de Clark se las llevó el viento, pero bueno, no quiero nunca quedar como que estoy con algún sentimiento de rencor, incluso hacia Clark. Ningún sentimiento para Clark ni Aubert (Cristián) ni nadie”, confesó.

A pesar del doloroso capítulo, Bati asegura que valora mucho su paso por Universidad de Chile. “Yo estoy plenamente agradecido a la vida, al fútbol, que me haya dado la oportunidad de poder vivir lo que viví, de jugar dos años maravillosos y de poder haber conocido gente, conocido amigos. La gente que trabaja dentro del club me manda mensajes y eso para mí es muy importante”, reflexionó.

¿Cómo le ha ido a Larrivey en Magallanes?

A sus 38 años, el goleador regresó al fútbol chileno con la camiseta del Manojito de Claveles. Ha disputado 7 partidos y ha convertido 3 goles. Sigue vigente.