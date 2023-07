Un partido especial. Joaquín Larrivey, último gran goleador azul, enfrentaba a su ex equipo, ahora con la camiseta rayada de Magallanes. Y, tal como se esperaba, su presencia no fue indiferente para la hinchada azul.

Pese al cálido recibimiento a Larrygol por parte de la hinchada, el delantero del Manojito de Claveles la remó claramente todo el partido por una victoria e, incluso, tuvo un cabezazo que dio en el travesaño.

Ya después de las duchas, Larrivey analizó con calma lo vivido este domingo, ante su ex equipo. “Estoy agradecido y emocionado por la gente de la U que me saludó. Fue un partido muy especial, por el cariño de la gente y mi cariño hacia ellos. Lógicamente, hoy me toca estar en Magallanes y quiero que gane”, señaló el delantero de Magallanes.

Además del hincha, el delantero del Maga volvió a ver a sus ex compañeros, encuentro que no le fue indiferente. “Es una alegría ver crecer a mis compañeros, sobre todo los más jóvenes. Me pone contento ver a Casnova liderando un equipo importante. Vi a Marcelo Morales, por ejemplo, que ha tenido un crecimiento maravilloso y un futuro enorme”, confesó el ex azul.

Pasando al aspecto futbolístico, Larrivey aseguró que la victoria no fue tan justa como en otras ocasiones. “Creo que fuimos contundentes a la hora de marcar. Tuvimos dos o tres ocasiones e hicimos dos goles. Ellos tuvieron el control del juego, pero no pudieron marcar. Nos ha tocado merecer más, pero lo que importa es que es una victoria importante”, remató Joaking, quien añadió que el triunfo fue “muy importante en lo anímico y fundamentalmente en los puntos, pues nos permite acercarnos a los que están sobre nosotros”.

Por último, Joaquín Larrivey habló sobre su futuro en la Academia y los pasos que vienen en su estadía en el cuadro de Mario Salas. “Uno se proyecta a largo plazo, tengo contrato por año y medio. Mi idea es quedarme acá en Chile y comenzar la carrera de entrenador”, finalizó el puntero del Manojito, quien enfrentó por vez primera al club al cual le pudo dar alegrías.