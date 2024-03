Universidad de Chile tropezó con Cobresal y deja escapar la chance de quedar como único líder del campeonato nacional. Pese a estar en ventaja al minuto de juego con anotación del Chorri Palacios y luego con el golazo de Fabián Hormázabal, el Romántico Viajero no pudo asegurar el resultado y terminó igualando con el elenco de Gustavo Huerta.

El cuadro minero aprovechó los evidentes errores defensivos, en especial en el segundo gol con una garrafal equivocación de Emmanuel Ojeda, le pasaron la cuenta al Bulla que ahora comparte la punta con Iquique con 13 unidades.

Resultado que acaba con la racha de victorias pero que Gustavo Álvarez reconoció y fue tajante que no se deben volver a repetir. “Llegar a la punta del torneo es bueno pero no lo principal. Dejamos escapar el partido por errores nuestros y eso es lo que debemos trabajar. Los goles determinan el momento anímico. Cuando estuvimos con ventaja no lo pudimos sostener para que el rival sienta el impacto”, comentó a TNT Sports tras el pitzo final.

Pero más allá de los errores que le costaron caro a la U, para Álvarez hay que mirar el vaso medio lleno y destacó que el equipo sigue mostrando carácter y un estilo de juego que a largo plazo lo llevará a pelear en lo más alto del campeonato.

“Recién van cinco partidos. Recién comienza esto y lo importante es evaluar el rendimiento de nosotros (…) El equipo fue protagonista y da un mensaje que tiene mucho carácter y manifiesta lo que queremos”, sentenció Álvarez.

¿Cuándo juega la U?

Ahora en Universidad de Chile se mentalizan en dar vuelta la página para enfocarse en el próximo partido. Esto será en la sexta fecha contra Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto este domingo 31 de marzo a las 18:00 horas.