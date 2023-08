La intrépida comparación de Claudio Borghi entre Darío Osorio y el Pibe Solari: "No son muy diferentes"

Con Universidad de Chile pasando por un trágico momento en el Campeonato Nacional 2023, las críticas, consejos y opiniones vienen de todos lados. Incluso desde los ídolos de su acérrimo rival. Un histórico de Colo Colo quiere ayudar al cuadro azul, donde ve a Darío Osorio como la pieza clave que necesita explotar el equipo.

En el programa Radio Futuro, el ex entrenador de la Roja y el Cacique, Claudio Borghi, no dudo en lanzar una atrevida comparación entre el volante de Universidad de Chile y el ex atacante del Cacique, Pablo Solari, argumentando que tienen características similares.

“Yo tengo mi teoría en esos partidos como el de River Plate o Argentinos Juniors, si tú pones a Assadi en ese equipo para mí funciona y bien, si tú pones a Osorio también…Solari no es muy diferente a Osorio”, comenzó el argentino nacionalizado chileno.

“Yo cuando lo veo correr a Osorio…Haber, ¿Cómo lo puedo decir sin ofender? Hay compadres que tiene físico internacional y otros que no lo tienen. Yo cuando lo veo arrancar a Osorio me hace a acordar, salvando la distancia y las cualidades, al arranque de Percudani. Este chico arranca para pasarte y si lo pones en esos lugares tiene que funcionar”, agregó el ahora comentarista deportivo de TNT Sports.

Claudio Borghi le presta ropa a Darío Osorio

Además, el Bichi recalcó la importancia de mejorar el Campeonato Nacional y las demás competiciones de la ANFP para que jugadores como Osorio puedan pasar al siguiente nivel.

“Yo creo que hay muchos jugadores nuestros que en esos equipos pueden funcionar, pero el entorno nuestro es el que no les sirven para que se desarrollen”.

Darío Osorio tuvo un primer semestre carente de inspiración en el mediocampo de Universidad de Chile, a pesar de tener una gran temporada pasada. Con las críticas rodeándolo deberá esforzarse el doble para volver a ganarse la confianza del cuadro azul.