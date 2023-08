Universidad de Chile busca levantar en el Campeonato Nacional, donde suma cuatro derrotas consecutivas en las últimas fechas, lo que la ha hecho volver a estar en una crisis y con el técnico Mauricio Pellegrino cuestionado en el cargo.

Ahora fueron los históricos del club los que se han dividido por una idea que, según detalla La Tercera, busca el entrenador argentino para cambiar la localía del estadio Santa Laura al Elías Figueroa de Valparaíso.

Excusa

La condición que ha tenido toda la temporada la cancha de Unión Española no ha tenido contento a nadie, por lo mismo, según la publicación, el entrenador de los azules pide hacer un esfuerzo para ir al Puerto para mejorar el juego de su plantel.

Algo que divide a los históricos de la U, donde, en conversación con Redgol, algunos aseguran que es una forma de salvar su cargo de parte de Pellegrino y otros aseguran que variar el contexto, en este caso el estadio, también puede ser un estímulo positivo.

“Una cancha buena es para los dos y una cancha mala también. Me parece un absurdo que saque una excusa de ese tipo para justificar lo mal que juega la U. Lo vengo diciendo, no ahora, cuando la U estaba en los primeros lugares, que estaba gracias a alguna individualidad o alguien que hizo una genialidad y lograron ganar. Creo que es una excusa barata, porque los once tipos que entran a la cancha y se llaman equipo, pero no juegan colectivamente y no tienen esquema de fútbol y eso parte del entrenador”, comentó Francisco Las Heras.

“Son excusas que busca cuando ya perdió cuatro partidos seguidos. Tanto Santa Laura y Valparaíso es lo mismo, lo importante es ganar, porque una quinta derrota sería un desastre. No buscar la quinta pata al gato, sea como sea la cancha la U tiene que ganar, los jugadores se tienen que entregar independiente donde se juegue”, enfatizó Cristián “Cepillín” Olguin.

Cambio de aire

Por otro lado, hay otros que son más optimistas y ven el cambio de escenario como algo positivo para el plantel, de manera de poder regresar a los triunfos en el torneo.

“Lo veo más como un cambio de aire que como excusa. La necesidad de cambiar de ambiente para genera un cambio para reenfocarse en lo que venía haciendo bien, porque nos tenían a todos ilusionados, a poco del puntero, y nos fuimos a pique de manera terrible. Veíamos con mucho placer a Colo Colo por allá abajo y ahora lo tenemos arriba. Es para tratar de revertir en un ambiente diferente”, detalló Martín “Tincho” Gálvez.

Por su parte, el histórico César Vaccia pone la cuota de mesura ante esta idea del cuerpo técnico, donde deja en claro que él está lejos de tomarlo como una excusa.

“Creo que uno como entrenador va buscando, no es algo antojadizo lo que piensa. Es que la cancha está muy mala. Pero como entrenador, que llevo cuatro partidos perdidos, necesito hacer un cambio. Empiezo a ver qué factores pueden incidir en que la cosa anda bien. Él considera que la cancha es un tema, no es distractor ni táctico, sólo piensan que en una mejor cancha pueden jugar mejor”, comenta.

“Busca todas las alternativas para poder volver al triunfo. No es una excusa, él ve todos los factores que podrían incidir en malos resultados. También va a cambiar la forma de trabajar y sistema, por lo que también podría hacer lo mismo con el escenario”, finalizó.