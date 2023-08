El ultimátum de U. de Chile a Pellegrino: si no le gana a Curicó Unido no dirige el Superclásico

Las aguas no están tranquilas en el Centro Deportivo Azul, luego de la cuarta derrota consecutiva de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, que hace tambalear al técnico Mauricio Pellegrino en el cargo.

Si bien no hubo una reunión especial para tratar el tema, desde una parte de la dirigencia de Azul Azul son claros para el futuro: si no le gana el duelo del lunes a Curicó Unido no dirige el Superclásico.

Enfáticos

Desde la concesionaria no están dispuestos a regresar con los fantasmas del descenso que han vivido en las últimas temporadas, por lo que le quieren mover la pizarra al entrenador, según revela el diario El Mercurio.

En este punto, la lógica es que si Pellegrino suma una quinta derrota en línea se hace un proceso inviable para el segundo semestre y le pedirán la salida.

“Por voluntad propia. Si no se dan los resultados es posible que Pellegrino no esté sentado en el banco ante Colo Colo”, expresan en el periódico.

Si bien la opinión no es transversal en la mesa directiva de la empresa que administra Universidad de Chile, hay una crítica que se vuelve pesada hacia el entrenador.

Dudas

Por otra parte, la voz que se contrapone al ultimátum, piden no repetir errores del pasado, moviendo entrenadores y pagando finalización de contratos por anticipado, donde algunos, incluso, todavía se están abonando.

“No contemplan repetir errores del pasado, cambiando al técnico en menos de un año”, detallan.

Ante este panorama el partido de Universidad de Chile ante Curicó Unido, del lunes en Santa Laura, será clave y tendrá una cuota de mochila pesada para el plantel bullanguero.