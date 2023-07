Darío Osorio vivió una verdadera revancha ante Universidad Católica el pasado miércoles. El canterano azul, desde la banca, logró anotar el gol que selló el triunfo ante los cruzados, en una noche soñada para los de Mauricio Pellegrino, que ganan confianza para la segunda rueda del torneo.

Se trata de la reafirmación del potencial del joven jugador, que este año sin embargo no ha logrado descollar como lo hizo en 2022. Pese a eso, sigue ganando adeptos desde el extranjero y cada vez suenan más equipos interesados en llevárselo.

Eso desde lo oficial, ya que Juan Cristóbal Guarello sembró las dudas en torno a esas ofertas y reveló el por qué se dan: los representantes. El periodista afirmó que se trata de una estrategia para levantar a Osorio de su actual grupo empresarial y llevárselo a otra distinta.

“Que pasa con Osorio… en la actualidad no hay mucho jugador exportable en el fútbol chileno. De los jóvenes, casi nada. Ya no se saca a jugadores de la Sub 20 y van dos a México y dos a Europa, eso ya no corre”, señaló.

“Al estar en la U, Osorio y Assadi tienen otra plataforma, otra repercusión. Osorio evidentemente tiene grandes condiciones y al haber hecho una campañita el año pasado, se valorizó mucho por una serie de factores”, agregó.

“En la U no aceptaron la oferta y de repente empezaron a caer estos Leicester, West Ham y toda la semana un equipo nuevo y por más plata. Yo lo que sé es que los verdaderos manejadores del pase de Osorio lo único que quieren es ponerlo en cualquier parte, donde sea. Están pensando en una primera división de Bélgica, Austria, Suiza, por ahí va la mano”, reflexionó.

“Esto del West Ham no pasa por los actuales representantes, pasa por los que quieren hacer la mexicana y arrebatarlo, cosa que hicieron con Clemente Montes, Diego Valencia, Gabriel Suazo… que llegan con la oferta del extranjero y el jugador ante eso no puede decir que no”, destacó.

“Esta oferta de Osorio me provoca serias dudas y me parece más una forma de seducir al pobre cabro, de engrupirlo de que haya algo concreto. No veo al West Ham pagando 9,5 millones por Osorio y los propios representantes saben que por ahí no va la mano, alguien está cuenteando”, cerró.

Osorio, a sus 19 años, ha jugado 44 partidos en el primer equipo de la Universidad de Chile. De ellos, 28 han sido como titular y 16 como suplente. Además, suma tres partidos jugados con la Selección de Chile. Ante Ghana y Túnez en la Copa Kirín, además de otro contra Polonia.