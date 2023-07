Universidad Católica clasificó en Copa Chile luego de ganarle por 2-0 a Santiago Wanderers, un resultado que le entrega un bálsamo a los cruzados luego de haber sido goleador por Universidad de Chile hace pocos días. Eso sí, los históricos de la Franja no se entusiasman con el elenco.

Y apuntan a Ariel Holan como el gran responsable. Así lo explicó Rodrigo Gómez, ex volante de la UC, quien manifestó “triunfo y preocupación”, debido a que “si bien la UC gana lo hace sin mucha llegada ni tranquilidad. Abusa del toque hacia atrás a Dituro, y de no ser por Aravena la UC no mereció ganar”.

Agrega que “no encuentra el fondo de juego, tiene movimientos raros como que Saavedra sea el primer volante en achicar. Holan no le encuentra la mano, la vuelta a la estructura de juego, con un volante que juegue metido detrás del centrodelantero. Está muy difícil, Holan no lo encuentra y así el funcionamiento es muy malo”.

Para el Coke Contreras “la UC no fue un equipo avasallador, que marcara una gran diferencia. Hay que mirar los rendimientos individuales que son muy poco, sobre todo en el centro del campo donde deben ser generadores de fútbol. No son efectivos para lo que necesita Católica”.

En tanto Jorge Aravena cree que “Wanderers dio pelea siempre, se crearon ocasiones. Si los resultados no acompañan al equipo, se le complica a Holan Afortunadamente regresó Zampedri, que es goleador y buen jugador. Aunque ojo, que estando él, la UC tampoco presentaba partidos de nivel”.

El próximo desafío de la UC será este sábado, cuando comience la segunda rueda del torneo nacional recibiendo a Everton en el estadio Santa Laura.

